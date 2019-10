Sanità Fvg, nominati i 'saggi'

La Regione ha definito la commissione di tre saggi per la formazione di una rosa di candidati idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Con decreto del presidente della Giunta sono così stati incaricati Giampaolo Grippa designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Lionello Barbina designato dallo stesso Fedriga e Giorgio Zauli designato dall’Università di Ferrara. I nomi dei saggi, che non riceveranno alcun compenso, ha dovuto tenere bene conto di evitare possibili conflitti di interesse.

Grippa, 55 anni di Roma, opera già nell’organismo di valutazione dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e recentemente è stato chiamato a ricoprire lo stesso ruolo di ‘selezionatore’ per la Regione Campania. Zauli, 59 anni di Forlì, in passato ha lavorato per l’Università di Trieste ed è stato nel Cda di Area Science Park. L’unico friulano è Barbina, 69 anni di Mortegliano, vanta una lunga carriera da dirigente in Regione.