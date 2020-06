Sanità, giovedì sciopero nazionale

Giovedì 2 luglio giornata con possibili disagi al pubblico per lo sciopero proclamato dall'Associazione Sindacale USB – Pubblico Impiego Sanità. Lo sciopero nazionale riguarderà tutto il personale del comparto sanità, da inizio turno del giorno 2 luglio a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

In questa giornata saranno garantite le urgenze e l'erogazione dei servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.