Sanità, i Comitati a difesa dei piccoli ospedali chiedono chiarezza

"Alla luce di quanto emerso in merito ai numeri dei posti letto in terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia", si legge in una nota dei Comitati a difesa dei piccoli Ospedali, "chiediamo all'Assessore alla Sanità Riccardo Riccardi e al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga dei chiarimenti pubblici".

"Nonostante siano state inviate più volte richieste d'incontro e a fronte della mancanza di qualsiasi risposta, è giunto il momento di presentarsi a un dibattito pubblico a porte aperte per un confronto o meglio un rendiconto alla cittadinanza che ha riposto in loro la propria fiducia. In campagna elettorale si erano schierati al fianco dei Comitati. Ora speriamo abbiano la stessa solerzia".

"Non siamo soddisfatti delle spiegazioni date alla vicenda. In particolare, spiace constatare come si continui a considerare i 'posti letto' in terapia intensiva meramente come numeri, quasi fossero delle stanze d'albergo da riempire, senza tenere minimamente in considerazione le gravissime condizioni di questa tipologia di pazienti che richiedono cure di medici, infermieri e operatori sanitari, cioè di èquipe dedicate, costituite da personale formato nel corso di anni e non improvvisato o reclutato ancora prima di completare il percorso di studi", continua la nota dei Comitati.

"E' sotto gli occhi di tutti il progressivo declino della Sanità pubblica, ex-fiore all'occhiello di questa regione: mentre da un lato le liste d'attesa raggiungono tempi improponibili, costringendo chi se lo può permettere a rivolgersi al privato, dall'altro si sbandiera un progetto da 14 milioni a Codroipo per la riorganizzazione e l'adeguamento dell'area distrettuale che, nelle schede progettuali, prevederebbe addirittura un pronto soccorso! Come si può proporre un progetto del genere, in un momento di crisi in cui non ci sono neanche le forze per sostenere l'attività ordinaria con il personale sanitario allo stremo?".

"Ogni giorno che passa, sempre più professionisti si licenziano dalle Aziende pubbliche e si sospendono servizi in uno scenario in cui i territori sono stati già duramente provati dalla chiusura di punti di primo intervento, reparti di medicina, attività di day-surgery, ambulatori. Se poi a tutto questo si aggiunge il Covid e la sua malagestione si comprende come la situazione sanitaria sia sempre più simile a una nave che sta affondando, in cui a una falla a cui si prova a mettere una toppa se ne forma subito un'altra o tante altre che non si riescono a riparare. Prima che avvenga l'irreparabile è arrivato il momento di cedere il timone a chi, super partes, possa avere reali competenze in questo campo molto complesso e soprattutto una serena e distaccata a capacità gestionale", conclude la nota.