Sanità, intesa sui percorsi di stabilizzione

Sono stati definiti oggi i percorsi di stabilizzazione del personale precario del comparto sanità. Si tratta di procedure di stabilizzazione aggiuntive, rispetto a quelle disciplinate dal decreto legislativo 75/2017, che dovranno essere attuate entro il 31 dicembre 2023.

Da una prima ricognizione, al 30 giugno scorso risultano stabilizzabili 216 persone di cui 42 sono dell'area della dirigenza e 174 del comparto, fra questi ultimi 40 sono infermieri, 107 operatori socio sanitari, 11 fisioterapisti, oltre ad altre figure. Le aziende faranno un'ulteriore ricognizione rispetto a chi ha maturato i requisiti ma non è più in servizio, che si concluderà entro il 30 novembre prossimo.

Lo comunica il vicegovernatore Riccardo Riccardi che oggi ha incontrato sul tema, nella sede della Protezione Civile a Palmanova, le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali del comparto sanità e della dirigenza dell'area sanità.

Nel dettaglio, potrà beneficiare della stabilizzazione il personale del comparto appartenente ai ruoli sanitario e sociosanitario che, alla data di assunzione, non abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in qualifica inferiore, presso una pubblica amministrazione. Possono essere destinatari della stabilizzazione, anche coloro che alla data dell'assunzione a tempo indeterminato, siano cessati dal servizio.

Il personale beneficiario della procedura di stabilizzazione deve essere stato reclutato a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato attraverso utilizzo di graduatorie, a tempo determinato o a tempo indeterminato, riferite a procedure concorsuali o attraverso procedure selettive. È richiesta un'anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato di 18 mesi, anche non continuativi, di cui almeno 6 nel periodo emergenziale tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

L'anzianità deve essere maturata nello stesso profilo professionale, anche in enti del Servizio sanitario nazionale diversi da quello che procede all'assunzione a tempo indeterminato. L'anzianità di servizio maturata presso amministrazioni diverse dagli enti del servizio sanitario nazionale non può essere conteggiata.

Le assunzioni a tempo indeterminato dovranno avvenire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nell'ambito dei vincoli di spesa stabiliti annualmente dalla Giunta regionale. Il personale in possesso dei requisiti è direttamente stabilizzabile senza necessità di ulteriori prove selettive.

Tra gli elementi dell'accordo anche i criteri di priorità; il vicegovernatore ha spiegato nel dettaglio il caso in cui il personale stabilizzabile sia superiore al fabbisogno definito. Nella fattispecie gli enti provvedono alla redazione, per ogni profilo professionale, di due graduatorie: una riferita al personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 presso l'ente che procede all'assunzione, da stilare valorizzando maggiormente l'anzianità di servizio maturata presso l'ente e l'altra dedicata ad altro personale, redatta utilizzando il criterio dell'anzianità di servizio. Quest'ultima sarà utilizzabile previo esaurimento della prima. Il personale somministrato è escluso dalle procedure di stabilizzazione.

Il vicegovernatore ha informato le organizzazioni sindacali anche in merito alla norma sul personale contenuta nella legge multisettoriale al vaglio del Consiglio dei ministri auspicando che, a seguito della discussione di queste ultime ore, venga rivista la posizione del Governo che, impugnando le nostre norme, impedirebbe di ricorrere agli strumenti di valorizzazione economica e delle carriere del personale.

Riccardi si è confrontato con le organizzazioni sindacali della dirigenza dell'area sanità anche sull'allocazione e sui criteri di utilizzo delle risorse relative all'attività di compilazione e invio delle certificazioni Inail (articolo 1, comma 527, legge 145/2018) pari a circa un milione di euro e sulle integrazioni di risorse relative ai commi 435 e 435-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 destinate a incrementare i fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria pari a 289.800 euro. Entrambi gli accordi sono stati sottoscritti. Per il vicegovernatore si tratta di due intese importanti che destinano circa 1,3 milioni di euro a beneficio della dirigenza. Un risultato che l'esponente della Giunta ha salutato con soddisfazione e che anche le parti sindacali intervenute hanno apprezzato.

Sul primo accordo, come è stato spiegato, le quote determinate per la Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono ripartite tra le tre Aziende sanitarie sulla base delle certificazioni Inail estratte dal sistema regionale di registrazione degli infortuni e rilasciate l'anno precedente presso i Pronto soccorso e i Punti di primo intervento di ciascuna azienda.

Si tratta di risorse complessive pari a 329.904,64 euro nel 2019 incrementate a 330.309,12 nel 2020 e a 332.190,29 nel 2021. Nel dettaglio il riparto per ciascun ente prevede all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) 71.085,32 euro nel 2019, 80.700,13 nel 2020 e 79.573,80 nel 2021; all'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc) 137.317,07 euro (2019), 135.861,97 (2020) e 130.777,34 (2021) mentre all' Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) 121.502,25 euro (2019), 113.747,02 (2020) e 121.839,15 (2021).

Queste risorse vanno a incrementare il fondo per la retribuzione di risultato e dovranno essere finalizzate alla remunerazione del personale della dirigenza medica assegnato ai Pronto soccorso e ai Punti di primo intervento delle Aziende sanitarie, secondo modalità definite in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Sempre oggi a seguito dei chiarimenti forniti dal ministero dell'Economia e delle finanze è stato siglato il verbale sulle integrazioni di risorse relative ai commi 435 e 435-bis dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 destinate a incrementare i fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria pari a 289.800 euro.

Le parti hanno confermato i criteri stabiliti il 2 agosto del 2021, destinando l'importo al fondo per la retribuzione degli incarichi, in misura proporzionale al personale della dirigenza dell'area sanità in servizio al 31 dicembre 2020, ad esclusione del personale "straordinario". L'importo è a carico del bilancio regionale in quanto la Regione provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del servizio sanitario nazionale sul suo territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Le quote assegnate agli Enti del Ssr sono così suddivise: Arcs 1.136,81 euro, Asfo 53.605,13, Asufc 122.513,52, Asugi 85.435,91, Burlo 14.341,34 e Cro 12.767,29.