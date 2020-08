Sanità isontina, via libera alle nuove assunzioni

Via libera alle assunzioni per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina che dal mese di marzo ha fronteggiato il repentino manifestarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19 con una massiccia manovra di reclutamento del personale. Circa un centinaio i dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato e altrettanti incarichi di collaborazione esterna.

Le procedure di reclutamento programmate, legate ad esigenze ordinarie, sono state sospese per 60 giorni a causa dell'epidemia, ma ora che la situazione su tutto il territorio nazionale non è più emergenziale è stata riavviata l'attività così detta 'ordinaria' di competenza dell'Asugi. Sono riprese, insomma, le attività ambulatoriali, operatorie, di degenza ospedaliera e residenziale, nonché quelle territoriali.

Si tratta di “un importante rafforzamento del personale a supporto di tutte le attività dell’Azienda e le ulteriori implementazioni di attività, per garantire la migliore presa in carico e potenziare l’offerta di servizi ai cittadini” dichiara il vice presidente del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



Per rispondere alle esigenze complessive di acquisizione di personale in tutti i servizi aziendali, connesse all’aumento di attività registrato in diversi servizi, saranno assunti quattro dirigenti medici a Malattie infettive a tempo indeterminato (uno è già in fase di assunzione su posto attualmente coperto a tempo determinato); cinque dirigenti a Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza a tempo indeterminato (uno già attualmente coperto a tempo determinato); sei dirigenti a Medicina interna a tempo indeterminato; sei dirigenti a Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica a tempo indeterminato (uno già acquisito); due dirigenti a Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro a tempo indeterminato; quattro dirigenti a Urologia a tempo indeterminato (due già attivati a tempo determinato); quattro dirigenti a Radiodiagnostica a tempo indeterminato; quattro dirigenti a Oftalmologia a tempo indeterminato (due già coperti a tempo determinato); un dirigente a Oncologia a tempo indeterminato; sette dirigenti a Ematologia a tempo indeterminato (quattro sono già coperti a tempo determinato); tre dirigenti a Dermatologia (di cui 2 a tempo indeterminato, e 1 a tempo determinato in sostituzione di personale assente); un dirigente a Radioterapia a tempo indeterminato; un dirigente a Medicina legale a tempo indeterminato; due dirigenti a Chirurgia plastica a tempo indeterminato (di cui 1 già attualmente coperto a tempo determinato e 1 già autorizzato precedentemente); tre dirigenti a Malattie dell’apparato respiratorio a tempo indeterminato; un dirigente a Medicina fisica e Riabilitazione a tempo indeterminato; quattro dirigenti a Psichiatria a tempo indeterminato; due dirigenti a Neurochirurgia a tempo indeterminato (di cui 1 posto già coperto a tempo determinato); un dirigente a Nefrologia a tempo indeterminato già autorizzato; tre dirigenti ad Anatomia patologica, a tempo indeterminato (di cui 2 posti già coperti a tempo determinato); sei dirigenti veterinari a tempo indeterminato (di cui 1 posto già coperto a tempo determinato); quattro dirigenti psicologi a tempo indeterminato; un dirigente ingegnere a tempo indeterminato; un dirigente analista a tempo indeterminato.Assunzioni anche nel comparto. Vediamo in dettaglio: cinque ostetriche, di cui 3 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato per esigenze sostitutive di personale assente; 20 assistenti sanitari a tempo indeterminato, comprensivi delle unità già autorizzate; cinque tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: di cui 3 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato per esigenze sostitutive di personale assente; 22 fisioterapisti a tempo indeterminato comprensivi delle unità già autorizzate; 12 tecnici di radiologia a tempo indeterminato; cinque dietisti a tempo indeterminato, di cui 3 finalizzati all’attività correlata ai Disturbi del Comportamento Alimentare.A supporto vengono attivati contratti di somministrazione lavoro temporaneo per tre assistenti amministrativi e due collaboratori amministrativi.