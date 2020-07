Sanità, presidio fuori dall'ospedale di Udine

Liste d’attesa eccessivamente lunghe, attrezzature all’avanguardia sottoutilizzate, carenza di personale e problemi di mobilità: sono alcune delle problematiche presentate unitariamente dai sindacati confederali e autonomi della sanità, insieme per la prima volta da anni in una manifestazione che si è svolta all’ingresso del Santa Maria della Misericordia di Udine.

Dopo il presidio regionale a Trieste e la manifestazione di Pordenone, anche la sanità udinese ha organizzato un presidio per chiedere la soluzione di diversi problemi. “Abbiamo inviato una nota al direttore generale dell’Azienda sanitaria Friuli Centrale – spiega Giuseppe Pennino della Cisl Fip Udine – con una lista di punti, tra i quali il problema della mobilità, esploso dopo la creazione dell’azienda unica, con un’estensione chilometrica importante. Al momento non ci sono regole certe e il personale è in difficoltà”.

C’è poi il tema delle liste d’attesa, come evidenziato da Andrea Traunero della Cgil Fp: “Dati del Cup alla mano, al momento per una visita di prevenzione ginecologica il primo posto utile e a dicembre 2020, mentre per una visita con priorità B si va a settembre. Con questi parametri è davvero difficile poter fare prevenzione”.

Stefano Bressan della Uil Fp sottolinea come la carenza di personale incida anche sull’utilizzo dei macchinari: “La nuovissima Tac donata all’ospedale di Udine da Confindustria è quasi inutilizzata perché manca il personale, ma anche in altri reparti, come in cardiologia, si segnalano problemi, con episodi che portano a grande stress degli operatori, che non sono messi nelle condizioni di operare al meglio”.

Nadia Zorzutti della Fials Udine riconosce i buoni intenti del direttore generale, evidenziando, però, che i problemi non sono stati ancora risolti. Il Nursind, con Afrim Cassli, chiede, infine, immediate assunzioni, specie tra gli infermieri, “in modo da poter garantire almeno le ferie estive”.

Alle richieste, il direttore generale AsuFc Massimo Braganti replica: “Il problema delle liste d'attesa nasce ben prima del Covid. Al momento la situazione è a macchia di leopardo: ci sono contesti nei quali si è riusciti a smaltire buona parte degli arretrati e altri che, richiedendo più tempo, anche per le necessarie sanificazioni, non sono ancora riusciti a risolvere il nodo. Abbiamo chiesto aiuto, nell'ambito del budget, anche al privato per cercare di smaltire gli arretrati”.

Sul fronte del personale, “da gennaio abbiamo bandito 560 nuove assunzioni. Attualmente 295 operatori sono entrati in ruolo, mentre per altri 260 stiamo procedendo con le graduatorie a scorrimento. Questo significa tempi tecnici più lunghi perché chi è in lista qui spesso lo è anche da altre parti, quindi registriamo rinunce da parte di chi sceglie di lavorare magari nella propria regione. Quindi il ricorso agli interinali, che non piace ai sindacati, è necessario per far fronte alle necessità urgenti”.