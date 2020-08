Sanità privata, senza contratto a rischio i servizi

Non c’è pace per la sanità del Friuli Venezia Giulia, che in questa torrida estate sta rivelando tutti i suoi nervi scoperti. L’ultimo, il mancato rinnovo contrattuale della sanità privata, che in regione, riguarda circa 2mila lavoratori. Dopo la denuncia delle categorie, anche la Cisl Fvg e la Federazione dei Pensionati scendono in campo, accusando la “vergogna” di un rinnovo atteso da 14 anni e che, come riferisce Massimo Bevilacqua della Cisl Fvg Fvg, proprio i giorni scorsi ha subito l’ennesimo arresto.

“La situazione è gravissima – tuonano Luciano Bordin e Renato Pizzolitto – perché la mancata sottoscrizione del ccnl mette seriamente a rischio i servizi e le prestazioni sanitarie offerte dalle strutture della sanità privata ai cittadini, anche del Friuli Venezia Giulia. Si sta consumando un atto scellerato, nel silenzio della Regione ed anche di Confindustria”.

Se – si legge in un comunicato della Cisl – l’assessore Riccardi sta pensando di continuare a sovvenzionare aziende private che non rinnovano i contratti, ipotecando così i maggiori servizi che dovrebbero essere garantiti ai cittadini, allora è sicuramente meglio che quei soldi vengano investiti nel sistema sanitario pubblico. L’appello a intervenire sulla vicenda è poi diretto anche a Confindustria Fvg, in quanto AIOP (l’Associazione Italiana Ospedalità Privata), che non ha ratificato la firma del contratto, aderisce sia a Confindustria, sia all’Uehp (Union européenne hospitalisation privée).

“Ci aspettiamo – commentano Bordin e Pizzolitto – che gli imprenditori della regione prendano posizione rispetto a questa situazione, facendosi interpreti e sollecitatori a livello nazionale del rinnovo, a salvaguardia dei servizi e del lavoro di tutti quegli operatori che, specialmente nel periodo di emergenza Covid, hanno svolto con grande professionalità e senso di responsabilità le proprie funzioni. Aspetti, questi, che non possono soccombere alla legge, inaccettabile, del solo profitto.