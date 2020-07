Sanità, sindacati in pressing sulla Giunta

Quali sono le risorse che saranno investire sul rafforzamento della sanità pubblica? Come si perseguiranno gli obiettivi di rafforzamento dei servizi territoriali e dei dipartimenti di prevenzione? E quali sono le strategie per far fronte alle carenze di personale, alla crescita delle liste di attesa e a un’eventuale seconda ondata di contagi nei prossimi mesi?

Queste alcune delle grandi questioni su cui i sindacati chiedono con insistenza l’apertura di un confronto con l’assessore regionale alla Salute, anche alla luce delle nuove ipotesi di ripartizione delle risorse nazionali destinate alle Regioni speciali e in relazione a un eventuale accesso al Mes.

Cgil, Cisl e Uil del Friuli Venezia Giulia ne parleranno nel corso di una conferenza stampa convocata a Udine per martedì 7 luglio, con inizio alle 10.30, nella sala convegni della Cgil provinciale, in via Gio Batta Bassi 36. Oltre ai segretari generali Villiam Pezzetta, Alberto Monticco e Giacinto Menis, saranno presenti, con le rispettive segreterie regionali, le categorie del lavoro pubblico e dei pensionati.