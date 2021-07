Sanità sul territorio, farmacie presidio essenziale

Le farmacie restano un presidio essenziale sul territorio, ma serve un passo avanti deciso in termini di riduzione della burocrazia e di sostegno alle piccole realtà che operano nei paesi. Francesco Innocente, presidente di Federfarma di Pordenone rivendica il lavoro svolto finora: “Le farmacie possono dire con orgoglio che il loro dovere lo hanno fatto fino in fondo e anche oltre, senza mai chiudere, senza mai negare a nessuno una parola, fornendo risposte informate e coerenti grazie al continuo aggiornamento sull’evoluzione della pandemia”.

Per le piccole farmacie però tutto è diventato più difficile. C’è una soluzione?

“E’ un problema noto sul quale servono ragionamenti seri. Le istituzioni hanno acquisito nel corso del tempo consapevolezza su quanto le piccole farmacie siano essenziali. Ora è necessario creare una rete di supporto per garantire che continuino a lavorare anche nelle piccole realtà. I colleghi che lavorano da soli sono dei veri eroi perché si dedicano totalmente all’attività sobbarcandosi tutti gli oneri burocratici e dovendo comunque tenere aperto otto ore al giorno. Se davvero vogliamo potenziare la sanità sul territorio e aiutare le aree più disagiate non possiamo prescindere dalla farmacia, rimasta in certi casi l’unico servizio presente. Si tratta di garantire ai cittadini un punto di riferimento e la disponibilità di qualcuno che possa consigliarti e rassicurarti. Ormai la gente viene da noi per prenotare le analisi o informarsi su dove fare una visita. Questo significa che si fida e ci ritiene un interlocutore affidabile pronto a fornire anche la documentazione necessaria”.



“Tecnologicamente le farmacie utilizzano una delle reti più efficienti e meglio funzionanti. Peccato che tutt’ora la burocrazia imponga il ricorso alla carta. Negli ultimi quattro mesi, da quando abbiamo accelerato sulle prenotazioni dei vaccini, ho consumato 740 euro di toner e consumo uno scatolone di carta alla settimana, anche per stampare le ricette inviate digitalmente dai medici. In certi momenti sembra di essere una tipografia tanti sono i fogli da stampare anche per i vaccini. Purtroppo la tecnologia corre più rapidamente delle norme e la distanza si amplia rapidamente complicando non poco le cose".“Rafforzare la rete delle farmacie e dare una mano a chi è in forte difficoltà per fare in modo che l’attività prosegua e sia sostenibile. Inoltre,. Potremmo fare molte cose in più in termini di servizio alle persone se non dovessimo usare tanto tempo per compilare carte. L’informatica ci mette a disposizione strumenti incredibili. Non possiamo continuare a usare norme ormai chiaramente obsolete e serve un grosso salto di qualità”.