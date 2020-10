Sanità, urgente ripensare il territorio

"Bene ha fatto ieri l’assessore Riccardi a sollecitare una revisione del rapporto tra Medici di Medicina Generale e territorio, indispensabile, oggi più che mai, per contenere e gestire la pandemia in corso. Tuttavia, la rimodulazione dei ruoli e soprattutto la creazione di una rete funzionale all’interno del territorio devono essere pensati non solo in una logica anti-Covid, ma soprattutto per garantire i servizi di cura ed assistenza quotidiani di tutti i malati, e non solo dei positivi al Coronavirus".

A sostenerlo è la Cisl Fvg, che – con il segretario Luciano Bordin – rilancia il tema della sanità territoriale, come uno dei punti cruciali di cui discutere al prossimo tavolo di confronto con lo stesso assessore.

"E’ chiaro – spiega Bordin – che la gestione dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo impone un concentramento di attenzione e forze straordinario, ma non possiamo dimenticare tutti i bisogni di salute che continuano a persistere e che non devono essere, neppure temporaneamente accantonati, come, invece, sta accadendo”.

"Questo significa – per la Cisl Fvg – ragionare affinché la rete, correttamente invocata dall’assessore, ed a cui devono collaborare tutti, possa essere tale da assicurare anche il normale funzionamento della sanità, a partire dai servizi territoriali, con un ruolo indispensabile dei Medici Medicina Generale e delle loro aggregazioni sino alle garanzie delle prestazioni di routine e degli altri servizi necessari a garantire la salute di tutti i cittadini del FVG. Proprio per questo – conclude Bordin – è importante garantire il buon funzionamento di tutti gli ingranaggi del territorio, che ricordo essere anche uno dei punti previsti dalla riforma del 2019 come superamento della precedente riforma del SSR, e oggi ancora fermo”.