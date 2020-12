Sanitari 'a lezione' in tempi di emergenza Covid-19

"Nel corso dell’anno 2020, l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, nella situazione specifica legata all’emergenza pandemica Covid 19, ha sviluppato un investimento per la formazione del personale", spiega la dottoressa Marina Barbo, responsabile della Formazione in AsuFc. "L’aggiornamento degli operatori e dei professionisti, in un contesto di sanità pubblica, ha dovuto considerare due aspetti determinanti: da una parte, il contesto clinico-assistenziale chiamato a rispondere prontamente a una situazione grave, emergenziale e inattesa, dall’altra garantire livelli elevati di 'preparazione' degli operatori sanitari e socio-sanitari coinvolti, opportunamente formati e aggiornati in relazione ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, alle caratteristiche del quadro clinico Covid-19 per la prevenzione, la gestione e il contenimento del rischio di contagio e di diffusione".

Questo scenario che cosa ha determinato? "L’investimento è stato orientato al ripensamento della formazione sia in termini di metodologie che di strumenti da utilizzare per potenziare il coinvolgimento e la fruibilità del più ampio target di professionisti favorendo la massima diffusione possibile dei contenuti, l’accessibilità, l’omogeneità delle informazioni e l’attualità anche in relazione agli sviluppi continui delle conoscenze tecniche e scientifiche maturate".

Quale la funzione quindi della formazione? "L’emergenza pandemica infatti ha determinato un fabbisogno formativo trasversale ed esteso, cresciuto in tempi brevissimi, con componenti e bisogni formativi multiprofessionali e multidisciplinari, nella emergenziale necessità di riorganizzare processi e procedure. Questo scenario ha imposto il ri-pensamento e la ri-organizzazione di modelli formativi precedentemente consolidati, ma non applicabili né sostenibili nella nuova situazione".

Quindi quali sono state le linee di investimento e relativi indici di impatto? "Lo scenario della formazione “possibile” e “necessaria” ha assunto una configurazione organizzativa sempre più articolata, definita in un complessivo programma di investimento in diverse aree: Addestramento, Formazione a Distanza (FAD) E Learning, Formazione in Video Conferenza, Formazione sul Campo con gruppi di miglioramento".

"La Direzione Strategica, le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri, il Rischio Clinico, il Servizio di Prevenzione e Protezione, le Direzioni delle Professioni Sanitarie, in collaborazione con la Formazione e Valorizzazione del Personale, hanno attivato un Addestramento continuo degli operatori di ASUFC dedicato al corretto lavaggio delle mani, alle caratteristiche e tipologie di tutti i dispositivi di protezione individuale. Il percorso, attivo in tutti i territori-presidi dell’Azienda, valorizza i principi di prossimità e permeabilità, avviato dal mese di marzo, è a tutt’oggi attivo. Sono stati formati più di 5.500 professionisti", prosegue Barbo.

"Per quanto attiene l’Addestramento alla corretta procedura per la raccolta di campione per test molecolare SARS- CoV- 2, attivato con la SOC di Otorinolaringoiatria, già formati più di 200 professionisti. Inoltre, Formazione a Distanza e learning (FAD) sui temi specifici dell’Emergenza Coronavirus. Come Procedure per il contenimento, la cura e la protezione emergenza da SARS-COV-2 che ha interessato 1.163 fruitori dipendenti AsuFc e 1.018 studenti dell’ Università degli Studi di Udine Uniud".

"Nel campo delle iniziative rivolte al supporto psicologico degli operatori sanitari è stata prodotta la FAD Gestione dello stress per gli operatori sanitari. Ha visto la partecipazione di 435 fruitori. Per il personale sanitario o amministrativo che svolge attività di front office in costante rapporto con l’utenza: Il “Percorso di informazione per personale addetto ad attività di front office”, per 279 fruitori. Per quanto attiene l’Area dell’Emergenza di base si è prodotta la FAD BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) Supporto vitale di base per 789 fruitori".

"Di recente attivazione anche la FAD PBLSD (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation). Per quanto attiene la linea di investimento nella formazione residenziale in aula o con modalità in video conferenza, si è dato spazio a momenti di confronto sugli aspetti clinici della “Gestione dei pazienti affetti da Covid-19” sulla base dell’esperienza maturata nella prima fase emergenziale. Partecipanti anche con collegamento diretto 250. L’altro aspetto sostenuto e supportato è stato migliorare l’aderenza degli operatori sanitari alla vaccinazione che rappresenta un obiettivo da perseguire, a maggior ragione importante, in relazione alla situazione pandemica sul tema della “Vaccinazione Antinfluenzale”, sul favorire la formazione per la Qualità e la sicurezza, la gestione del rischio clinico e infettivo nelle Case di Riposo” totale 101 partecipanti e alle “Infezioni correlate all'assistenza”, più di 300 operatori formati".

"Sui temi della Prevenzione e Sicurezza e sui temi di natura clinico assistenziale realizzati realizzate più di 40 eventi in video conferenza sincrona, rivolti al personale dipendente, ai MMG e PLS sui temi specifici dell’emergenza Covid 19 per la gestione integrata ospedale–territorio e sui temi clinici specifici delle diverse aree specialistiche. Nell’ambito della Formazione sul Campo Gruppi di Miglioramento, ha visto numerosi percorsi orientati all’organizzazione dei servizi e dei percorsi intra ospedalieri delle Direzioni Mediche e del Rischio Clinico per la gestione dei pazienti Covid, ai Gruppi di coordinamento per affrontare l’emergenza attivati in tutti i presidi ospedalieri e territoriali del territorio ASUFC. Le diverse Formazioni sul Campo rivolte complessivamente a più di 1000 operatori-professionisti, attività che proseguiranno anche nel 2021", spiega ancora Barbo.

"Contestualmente sono stati garantiti i percorsi di tirocinio ospedaliero per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario – OSS al fine di permettere il completamento di tutto il monte orario previsto in collaborazione con gli Enti gestori terzi per un totale di più di 130 studenti. Questo articolato piano di investimento con diversi metodologie didattiche e strumenti diversificati, ha favorito l’acquisizione, diffusione e condivisione di conoscenze e competenze, in un’azienda sanitaria universitaria, nella complessità dello scenario pandemico", conclude Barbo.