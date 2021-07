Sanitari non vaccinati, anche a Udine partono le prime lettere di sospensione

Dopo l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, che ha fatto da apripista in regione con l’invio di 177 lettere ad altrettanti professionisti (46 infermieri, una decina di medici e per il resto operatori sanitari) non vaccinati, anche l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha fatto scattare le prime comunicazioni.

Sono arrivati sul tavolo dell'Ordine dei Medici di Udine i primi nominativi, meno di una decina, dei medici che non si sono vaccinati. “Si tratta di una prima comunicazione relativa ai camici bianchi non ancora immunizzati, probabilmente ne seguiranno altre, in quanto il Dipartimento di Prevenzione deve eseguire una serie di verifiche che richiedono un certo tempo”, precisa l’Ordine. “Deve approfondire il motivo della mancata vaccinazione: c'è chi ha già contratto il Covid, ci sono persone che, per condizioni di salute e/o assunzione di certi farmaci, non possono sottoporsi al vaccino, e c'è chi, nel frattempo, si è prenotato. Senza dimenticare chi, pur in assenza di vaccinazione, viene ricollocato con altre mansioni”.

Il Presidente dell'Ordine, Gian Luigi Tiberio, tiene a sottolineare che “il dispositivo legislativo non pone in capo all'Ordine la sospensione dei medici non vaccinati. La decisione viene presa dall'Azienda sanitaria presso cui lavorano i colleghi: noi, come Ordine, prendiamo atto della comunicazione che riceviamo e 'annotiamo' la sospensione ‘ope legis’, visto che la non vaccinazione da parte dei sanitari, come dispone la normativa, comporta la non idoneità a svolgere il lavoro a contatto con le persone".

Quindi, sul tavolo dell'Ordine giungono i nominativi dei medici già sospesi, dato che, come da legge, prima della sospensione l'Azienda sanitaria, se può, li ricolloca in altri reparti e/o con altre mansioni compatibili con la mancata vaccinazione.

In base agli ultimi dati comunicati dal vicepresidente Riccardo Riccardi, il numero di sanitari non immunizzati è sceso dai 5.000 iniziali ai 1.998 del mese di giugno.