Sanitari non vaccinati, scatta il ricorso al Tar Fvg

Continua il braccio di ferro sulla vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario. In regione, dopo i primi provvedimenti di sospensione scattati per i dipendenti 'no vax', ovvero che hanno scelto di non sottoporsi al vaccino senza una valida motivazione, la questione finirà ora davanti al Tar del Fvg.

Sono oltre 200, infatti, tra medici, infermieri e Oss, i professionisti che hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per chiedere l'annullamento dei provvedimenti disposti a loro carico dalle Aziende sanitarie. Di questi 111 fanno riferimento ad AsuGi, 65 ad AsFo e una cinquantina all'AsuFc.

La decisione? Si attende per settembre, ma nel frattempo le Aziende stanno preparando la loro 'replica', ricorrendo a loro volta in giudizio per dimostrare la fondatezza del loro operato. In sostanza, la linea di difesa è semplice: è stato applicato quanto disposto dal Dl Covid di aprile, convertito a fine maggio in legge, che prevede l'obbligatorietà del vaccino per il personale sanitario proprio a tutela delle persone più fragili e per evitare la diffusione del virus in ambito ospedaliero.

Il governatore Massimiliano Fedriga, ospite a Controcorrente su Rete4, ha commentato il ricorso al Tar dei sanitari, sottolineando come sia la dimostrazione che l'obbligo vaccinale possa rischiare di essere 'controproducente'. Si deve, piuttosto, lavorare sull'informazione. "Anche la politica ha una grossa responsabilità nel far passare il messaggio della scienza e l'importanza di vaccinarsi, combattendo e smentendo le fake news sui vaccini".

“I no vax attentano alla capacità dello Stato di garantire la salute collettiva e sono dolorosi i ricorsi dei sanitari contro l’obbligo vaccinale, perché vogliono far valere artificiosamente diritti che non attengono alla libertà individuale. Dal Ministero della Salute alle Regioni è condivisa la consapevolezza che la quarta ondata rimetterà in sofferenza il sistema sanitario, e proprio questo mette in crisi il diritto di cura perché toglie alle Istituzioni pubbliche la capacità di tutelare la salute di ognuno. Chi si sottrae al vaccino si sottrae alla lotta al Covid e distoglie risorse per la cura delle altre gravi patologie. Anche per questo va presa in seria considerazione l’estensione dell’obbligatorietà vaccinale”, afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), a proposito del caso dei dipendenti no vax - medici, infermieri e operatori socio sanitari – che in Friuli Venezia Giulia hanno presentato ricorso al Tar in vista del provvedimento di sospensione, contestando la legittimità dell'obbligo vaccinale.