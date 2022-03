Sarcopenia, percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare

“Esercizio, dieta e invecchiamento attivo”. È il tema del convegno che si terrà all’Università di Udine venerdì 11 marzo, alle 15, nelle aule alpha 1 e 2 (aule ‘Feruglio’) del polo scientifico dei Rizzi (via delle Scienze 210). Si tratta dell’evento conclusivo del progetto “Nutriact – Percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare per la prevenzione e il trattamento della sarcopenia” cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020. Obiettivo del progetto era studiare percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare per prevenire e trattare la perdita di massa muscolare (sarcopenia). La sarcopenia è il fenomeno legato alla perdita progressiva e generalizzata di massa muscolare, di forza e di funzionalità motoria. Inizia verso i 50 anni ed è rallentabile, ma non arrestabile. L’incontro si potrà seguire anche in diretta streaming su piattaforma Teams all’indirizzo https://bit.ly/ProgettoNutriact.



Il progetto ha consentito di mettere a punto un programma personalizzato di esercizi fisici associato a una dieta iperproteica e nutraceutici (prodotti, per lo più di origine naturale, che favoriscono i processi fisiologici dell’organismo) in volontari sani tra i 55 e i 75 anni di età per contrastare la sarcopenia e stimolare un invecchiamento attivo. In particolare, sono state valutate le relazioni fra dieta ed esercizi fisici attraverso l’identificazione e lo studio di parametri fisici, biomarcatori molecolari e genomici e il microbiota intestinale. Una app dedicata ha supportato il monitoraggio e la gestione dei programmi di training e dietetici. Inoltre, sono stati progettati sistemi di estrazioni di nutraceutici da residui dell’industria agroalimentare.I lavori inizieranno alle 15, con i saluti di Gianluca Tell, coordinatore del progetto Active Ageing dell’Università di Udine, e del coordinatore di Nutriact, Alessandro Milan del Centro Medicus.A seguire interverranno: Alessandro Milan (Centro Medicus), “Esercizio, invecchiamento attivo”; Eugenia Andrian (Centro Medicus), “Dieta, invecchiamento attivo”; Monica Colitti (Università di Udine), “Possibili biomarcatori precoci di sarcopenia”; Paolo Gasparini (Burlo, Trieste), “Fattori genetici e ambientali della sarcopenia”; Manola Comar, Carolina Cason, Gabriella Marcon (Università di Trieste), “Invecchiamento e centenari: quale impatto sul microbioma intestinale?”; Danilo Licastro (Area Science Park), “Attività di sequenziamento in vitro e microbioma”; Federico Urban, Walter Miani, “Presentazione app”; Flavio Cioffi (Contento Trade), “Nuovo metodo estrazione di oleuropeina e derivati”.I partner del progetto Nutriact sono il Centro Medicus, capofila della ricerca, le Università di Udine e di Trieste, l’Ospedale infantile Burlo Garofolo, Area Science Park, Plus e Contento Trade.Nutriact rientra nelle attività del progetto Alt Frailty dell’Università di Udine, condotto dal Gruppo interdisciplinare sull’Active Ageing dell’Ateneo, e sostenuto dalla Fondazione Friuli.