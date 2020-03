Sarone, quasi ultimati i lavori per l'ex casa del medico

Si avviano alla conclusione i lavori all'ex casa del medico di Sarone. Un progetto realizzato da Ater in collaborazione con il Comune di Caneva che prevede la realizzazione di cinque alloggi da mettere a disposizione di nuclei famiglie bisognosi. "Dopo un periodo in cui i lavori si erano fermati, ora procedono a ritmo serrato e si avviano verso la conclusione", spiega il sindaco, Andrea Attilio Gava. "Già nei prossimi giorni sarà possibile vedere l’immobile senza i ponteggi che lo rivestono e potremmo scorgere gli aspetti architettonici dell’intervento. Questo non significherà la fine dei lavori dell’immobile che, fonti Ater, ci comunicano sia prevista entro il mese di aprile".

"Ci vorranno poi ancora delle settimane per le sistemazioni esterne e per completare l’iter amministrativo che prevede diversi passaggi burocratici come la comunicazione della fine dei lavori, il collaudo, la certificazione della regolare esecuzione delle opere, con il deposito di tutta la documentazione relativa, fino alla consegna dell’immobile per metterlo a disposizione dell’utenza", prosegue Gava.

"Nel frattempo gli uffici Ater hanno provveduto all’espletamento della procedura di assegnazione degli appartamenti. Per cui non appena l’edificio sarà disponibile – presumibilmente entro l’estate – le famiglie potranno entrare negli appartamenti. L’immobile è stato realizzato completamente in legno secondo le più moderne tecnologie costruttive, rispettando i migliori standard di confort e di prestazioni energetiche. Questo significa che gli inquilini non solo avranno un alto confort abitativo, ma spenderanno anche pochissimo sia per il riscaldamento che per il raffrescamento", spiega ancora il sindaco.

"Della ex casa del medico se ne parlava da diversi decenni. Grazie alla volontà dell’amministrazione e alla disponibilità di Ater siamo riusciti a recuperare uno stabile che era in un avanzato stato di degrado, riqualificando un’area situata in prossimità del centro urbano nonché vicino alle scuole primarie, e allo stesso offrire dei nuovi spazi abitativi a famiglie che presentano maggiori difficoltà. Mi sento di poter dire che si tratta di un buon progetto di sviluppo sostenibile in linea con gli obbiettivi dell’agenda 2030 Onu", conclude il sindaco.