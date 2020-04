"Sbagliato escludere i test sierologici"

Non un problema, ma un'opportunità. Luca Polidori, direttore generale di Polismedica, la struttura sanitaria di San Vito al Tagliamento che per prima in regione ha avviato i test sierologici per individuare il Covid-19, critica la scelta dell'amministrazione regionale di bandire l'utilizzo di questo strumento disgnostico in attesa di una validazione scientifica, preferendo il ricorso al solo tampone naso-faringeo. Il poliambulatorio specialistico aveva annunciato lo scorso 29 marzo la disponibilità a eseguire il test per la rilevazione degli anticorpi anti-Sars-CoV-2 sia di classe IgG sia di classe IgM nel sangue umano, con prelievo domiciliare e fornendo un risultato nell’arco della giornata stessa.

In appena tre giorni di attività ha così svolto 450 esami a privati, con una lista d'attesa attuale che supera abbondantemente i 1.000 utenti. Si tratta sia del personale di aziende, di ogni settore produttivo, dalla metalmeccanica all'artigianato, sia di ospiti e pazienti di case di riposo e studi odontoiatrici. Nei giorni scorsi, però, la doccia fredda da parte della Regione.

"Il Comitato Tecnico Scientifico di cui si sta avvalendo il Governo centrale - dichiara Polidori - ha, a più riprese, auspicato fortemente l’utilizzo di una massiva indagine epidemiologica sul territorio, unica forma di individuazione e isolamento dei soggetti portatori del virus, da un lato, e di identificazione di coloro che con il virus sono già venuti in contatto e dunque potrebbero aver sviluppato un’immunità che permetterebbe il ritorno alla vita lavorativa, necessaria per la ripresa del Paese.

La maggior parte delle Regioni ha intuito la potenzialità dei laboratori privati nella lotta al contagio. La Regione Friuli Venezia Giulia, unica in tutto il Nord Italia, ha inspiegabilmente bloccato l’attività delle strutture private in attesa di indicazioni governative, con grande perplessità di aziende di ogni settore, in primis case di riposo, studi medici e operatori sanitari, da sempre impegnati per la promozione della salute".

"Ciò non bastasse - continua il direttore di Polismedica - è stato fatto anche esplicito divieto nell’effettuare test sierologici anticorpali, regolarmente certificati CE e registrati al Ministero, ai privati cittadini che desiderano sapere se sono entrati in contatto con il Virus o meno. Se è vero che nessun Paese del G20, e nemmeno l’Oms, ha finora validato un test sierologico, è altrettanto vero che a Portogruaro si possono fare e in Friuli no. Una disomogeneità che lede il diritto alle cure del singolo e obbliga le imprese del nostro territorio a ripartire da una posizione di 'svantaggio' del mercato".