Sciopero della Sanità

Sciopero generale per l'intera giornata di martedì 19 novembre per il settore sanità pubblica e privata indetto dal sindacato SHC Sanità Human Caring.



A meno di eventuale revoca o sospensione dell'azione di sciopero, si segnala che in questa giornata saranno garantite le urgenze e l'erogazione dei servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.