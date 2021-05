Scontro in Aula sul futuro dell'AsFo

"L'operato non all'altezza del direttore dell'Asfo, Polimeni, ha penalizzato la sanità pordenonese. Le gravi mancanze nella gestione del dipartimento di prevenzione fanno segnare un numero impietoso di tamponi processati e una mancanza di operatori: i rinforzi che arriveranno non cancellano le gravi responsabilità". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, a margine dell'interrogazione, discussa oggi in Aula, con la quale chiedeva alla giunta regionale se fosse in programma un potenziamento del dipartimento di prevenzione dell'Asfo.

"Se il dato dei vaccini somministrati in Asfo (24,2 per cento dei 468.419 inoculati in Fvg) è abbastanza in linea con la popolazione residente nel Friuli Occidentale, pari al 25,7 per cento del totale regionale, sul fronte dei test Covid la Destra Tagliamento continua a essere la cenerentola ed è scandaloso che solo lo scorso dicembre, dopo molte sollecitazioni, Polimeni abbia avviato le procedure per acquistare un nuovo macchinario per processare un maggior numero di tamponi" commenta Conficoni.

"Secondo quanto emerge dai dati forniti a seguito dell'interrogazione, da settembre a dicembre 2020, sono stati eseguiti in tutto il Fvg 566.224 test e di questi il 12,2 per cento dall'Asfo (meno che nei mesi precedenti dello scorso anno), il 46 per cento dall'Asufc e il 36,6 dall'Asugi (il 5,1% dei tamponi è stato effettuato in favore di soggetti residenti di altre regioni)".

E ancora, continua il consigliere dem, "in Asfo attualmente è possibile processare 1.200 campioni al giorno, contro i 2.100 tamponi di media al giorno eseguiti in Asufc a febbraio 2021, dove si sono registrate punte massime di oltre 3mila al giorno. E infine in Asugi dove la potenzialità massima del laboratorio è di ben 4mila test quotidiani. Insomma, a Pordenone è passato inutilmente oltre un anno, nulla è cambiato". Infine, conclude Conficoni, "sul piano del personale di rinforzo, dopo un primo tardivo riscontro a novembre, dovremmo attendere l'estate per vedere nuove assunzioni, ma questo non spazzerà via l'inaccettabile discriminazione subita dal nostro territorio".