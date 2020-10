Scoppia il caso sull'ospedale di Cividale

La senatrice Tatjana Rojc (Pd) ha presentato un'interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza sulla chiusura del reparto di medicina dell'Ospedale di Cividale (Udine) e il conseguente trasferimento dei pazienti negli ospedali di Gemona, Udine e Palmanova.

La senatrice chiede al ministro "se è a conoscenza della decisione improvvida dell'assessore regionale del Fvg Riccardi e se tale decisione sia congruente rispetto agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, in riferimento al potenziamento della medicina territoriale e di prossimità, anche attraverso i piccoli presidi, nonché rispetto alle nuove esigenze emerse anche nel contrasto al Covid19 e se, ravvisata tale incongruenza, possa esercitare ogni utile interlocuzione per il superamento di questa criticità".

"Cividale è strategica - scrive Rojc - quale sede di un presidio ospedaliero che eroghi servizi anche alle zone particolarmente disagiate delle Valli del Natisone, dove alcuni abitati distano ben oltre 50 km da Udine. E lo stesso attuale assessore Riccardi lo aveva sottolineato nella passata legislatura regionale, chiedendo che Cividale e Gemona avessero una medicina per acuti, una chirurgia elettiva, un Pronto Soccorso, un laboratorio analisi e una radiologia".

"Da più parti è stata espressa forte preoccupazione - spiega la senatrice nell'interrogazione - per le ricadute sull'assistenza sanitaria territoriale: ospedale di Udine congestionato, medici di medicina generale in grave affanno, Punto di Primo Intervento chiuso, servizi a disposizione solo dei casi Covid, e anche in questi casi con difficoltà".

"Spiace dover leggere, in queste drammatiche ore in cui l'intero sistema sanitario nazionale è messo sotto pressione dall'ondata pandemica, che qualche parlamentare della Repubblica riduca il valore del suo mandato tentando di lucrare politicamente su una scelta tecnica presa per rispondere in maniera adeguata alla necessità di posti letto per i malati di Covid in Friuli Venezia Giulia", è la replica del vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

"Essendo il tempo prezioso a fronte dei compiti che ciascuno di noi è chiamato ad assolvere - ha sottolineato Riccardi -, invito chi di dovere a investire meglio il suo, di tempo, utilizzando in maniera più consona le proprie prerogative di parlamentare, magari per chiedere conto al Governo dei ritardi e delle disfunzioni che sono sotto gli occhi di tutti e sulle quali il sottoscritto ha sempre scelto di non polemizzare, per quel principio di serietà istituzionale che evidentemente - ha concluso - non tutti sentono proprio".

"Proprio perché il momento è drammatico sento il dovere di onorare il mio ruolo di parlamentare nazionale chiedendo spiegazioni per decisioni che lasciano perplessi tanti cittadini. Come dimostrano le discese in piazza di presidenti di Regione e sindaci, le cariche non rendono infallibili né esenti dalle obiezioni dell'opposizione". È la contro-replica di Rojc a Riccardi, che accusa la parlamentare di "lucrare politicamente su scelte tecniche".