Scoprì il primo caso in Fvg, a lei la prima dose del vaccino anti-Covid

Anche il Fvg ha definito il primo professionista della sanità che riceverà il vaccino anti-Covid della Pfizer-BioNtech, nel Vaccine Day europeo in programma domenica 27 dicembre. I dettagli dell'operazione sono ancora in buona parte 'top secret' per ragioni di sicurezza, ma ora è ufficiale il nome simbolo della prima persona che sarà immunizzata.

Si tratta della dottoressa goriziana Ariella Breda, 57 anni, medico del Dipartimento di Prevenzione dell'Asugi, che il 29 febbraio scoprì il primo caso positivo nella nostra regione, un cinquantenne di Gorizia che aveva contratto il virus nell'ospedale di Treviso dove era andato a visitare un parente ricoverato per altre patologie.

"Ariella Breda non è solo Ariella Breda", scrive il vicepresidente Riccardo Riccardi. "In quest’anno lei, e buona parte dei professionisti del nostro servizio sanitario, hanno lavorato per garantire la salute di tutti. In prima linea non ci sono stati giorni o notti diversi da quando la sua telefonata ci informò del primo caso in Fvg. La sua è una testimonianza profonda e ricca di passaggi di lavoro, offre fiducia e affida una delega piena alla scienza. Rappresenta i tanti professionisti che, in silenzio, hanno avuto e continueranno ad avere cura di noi. Da domenica tutti speriamo in una nuova stagione. Il primo vaccino alla dottoressa Breda, medico in igiene preparato, determinato, mite e silenzioso, è simbolo e forza della nostra sanità pubblica alla quale affidarsi senza se e senza ma", conclude Riccardi.