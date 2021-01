Screening al seno e alla cervice, l'appuntamento arriva via telefono

Da maggio dell'anno scorso gli appuntamenti per lo screening mammografico e alla cervice uterina, previsti dal programma di prevenzione della regione Fvg, vengono fissati con una chiamata telefonica e non più tramite l'invio della lettera cartacea.



L'attività di invito telefonico per le utenti che hanno diritto ad accedere ai programmi regionali di screening di primo livello per la prevenzione del tumore alla mammello e della cervice uterina proseguono anche nel 2021.



Il call center regionale effettua almeno tre tentativi di chiamata per ogni persona inserita negli appositi elenchi; il numero che compare sul telefono di chi riceve la chiamata è lo 040 0647838. Questo numero è valido su tutto il territorio regionale. Non c'è più, quindi, la lettera di invito cartacea con appuntamento prefissato: la nuova modalità è stata pensata per poter dare la possibilità di scegliere una giornata ed un orario compatibile con le esigenze di ogni utente contattata e per condividere le informazioni rilevanti per l'accesso alle strutture che erogano le prestazioni. Sono stati messi in atto, vista l'emergenza Covid, percorsi di sicurezza che prevedono una serie di misure precauzionali da adottare (uso delle mascherine, presenza di accompagnatori solo per necessità accertate, tempistiche precise di esecuzione delle prestazioni e di intervalli tra una persona e l'altra per evitare assembramenti, procedure di sanificazione delle strutture, degli arredi e delle attrezzature ecc.) che vengono illustrate anche durante la conversazione telefonica.



Una volta fissato l'appuntamento vengono anche date le istruzioni su come fare se l'utente avesse, in seguito, la necessità di cambiare la data o la sede.E' attivo anchee sarà introdotto l'invio di un ulteriore sms che fin dal primo tentativo di chiamata andato a vuoto lascerà un messaggio informando che il call center sta cercando di contattare la signora per fissare un appuntamento di screening., vuol dire che si è state chiamate per fissare un appuntamento per uno degli screening femminili; l'utente può anche richiamare tale numero: da lunedì a venerdì: dalle 9 alle 10 e dalle 18 alle 19; sabato dalle 9 alle 10.