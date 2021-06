Screening Covid al Pronto soccorso di Lignano

Parte oggi il servizio giornaliero, a costi ridotti, dell’attività di screening anti Covid-19 necessaria ai cittadini così come ai turisti stranieri per rientrare nei loro Paesi dopo aver soggiornato nella località turistica friulana.

Grazie all’accordo stipulato tra il Comune e un’azienda privata per i servizi sanitari, nell’ambulatorio ospitato all’interno del Punto di Primo Intervento di via Tarvisio 5, si potranno effettuare tamponi rapidi, antigenici e molecolari. Il Comune, sostenendo parte del costo di ogni singolo tampone, consente l’abbassamento del prezzo finale, stabilito in 20 euro. Il servizio è stato attivato per rispondere alle esigenze degli ospiti stranieri, ma anche dei cittadini e di tutti gli operatori e personale del comparto alberghiero e della ristorazione.

Diverse le modalità di prenotazione attivate per usufruire della prestazione: direttamente sul sito www.coram.it/prenota-visite, telefonicamente al numero 0432/585233, inviando una mail a prenotazione.covid@coram.it o scaricando la App “Coram”, disponibile sia per I-phone che Android, selezionando la specialità Covid-19. Il servizio è garantito sette giorni su sette, dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 13, da venerdì a domenica dalle ore 8 sino alle 15, per tutta la stagione.

"In questa positiva ripartenza della stagione estiva, i turisti stranieri rappresentano da sempre un’importante risorsa per Lignano", sottolinea il Sindaco, Luca Fanotto. "Motivo per cui si è reso fondamentale consentirgli un tranquillo rientro a casa, semplificando e velocizzando le procedure di accesso ai test sierologici richiesti dal loro Paese di provenienza. Non solo. Il Comune, assumendosi parte del costo della singola prestazione, ha voluto alleggerire l’impegno di spesa richiesto che avrebbe potuto incidere come fattore penalizzante anche sulla durata del soggiorno. Un servizio garante della salute collettiva della nostra località riservato anche a tutti gli operatori turistici, chiamati giornalmente a lavorare a diretto contatto con il pubblico".