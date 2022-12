Screening diabetologico in Consiglio regionale

"Il diabete è la sfida del futuro, una malattia sociale con grande impatto sulla comunità" ha affermato il presidente dell'Assemblea legislativa, Piero Mauro Zanin, nel corso dell'incontro, in Consiglio regionale, con i rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti in tema di diabete in Friuli Venezia Giulia e riunite nel Coordinamento regionale associazioni diabetici (Crad-Odv).

Un'occasione di promozione sociale, sollecitata da Diego Bernardis (Lega), a cui hanno preso trasversalmente parte anche molti consiglieri, alcuni dei quali - così come Zanin, il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, e l'assessore Barbara Zilli - si sono anche sottoposti allo screening diabetologico curato in loco da personale medico e infiermieristico.

Obiettivo dell'evento è sensibilizzare sull'importanza della prevenzione attraverso campagne di informazione e screening, opera fondamentale per "far emergere la malattia sommersa ed evitare, inoltre, l'ospedalizzazione dovuta alle sue complicanze", ha sottolineato il coordinatore della Rete diabetologica regionale, Riccardo Candido, spiegando come "la patologia sia in espansione: per ogni due persone che sanno di esserne affette, ce n'è una che non lo sa".

"In Friuli Venezia Giulia, circa 100.000 persone - a fronte delle 3.5 milioni a livello nazionale - sono affette dal diabete, distribuite in una fascia d'età che va da 0 a 100" ha evidenziato Luca Birri, vicepresidente del Crad, che ha ricordato anche "l'importanza di progetti di sensibilizzazione della popolazione e delle Amministrazioni comunali" come l'iniziativa "Diabete a ruota libera", tour ciclistico della regione organizzato dal Coordinamento, che ha permesso di creare momenti di confronto e fare informazione sulla patologia.

Nel perseguire questo fine comune, le Associazioni hanno un ruolo fondamentale e, come ricordato dalla diabetologa Roberta Assaloni, "altrettanto essenziale è il personale volontario che va formato per dotarlo, oltre che di conoscenze, anche di competenze relazionali". Assaloni ha messo in evidenza l'importanza dello stile di vita nella prevenzione, presentando uno strumento, il questionario Findrisks, che permette di individuare il rischio di sviluppare diabete nei prossimi 10 anni.

"Una modifica degli stili di vita - ha affermato il leghista Ivo Moras, presidente della III Commissione consiliare che si occupa di salute - è determinata dalla consapevolezza di avere un problema che si può aggravare. Questo non è un sacrificio, ma un modo di rendersi conto che la vita vale la pena di essere vissuta nel bene e non nel male". "Il Consiglio - ha evidenziato il consigliere Nicola Conficoni (Pd) - si è spesso interessato all'estensione delle tecnologie che possono migliorare la qualità della vita dei pazienti, tuttavia - ha proseguito - dopo due anni di attese e promesse, i diabetici di tipo 2 sono ancora esclusi dell'accesso alla nuova tecnologia Flash Glucose Monitoring (Fgm) che permette una lettura immediata dei dati relativi alla glicemia".

Proprio in ottica preventiva, ha concluso Zanin, la Regione ha finanziato il progetto che ha permesso di realizzare "gli info point diabetologici di Comunità, iniziativa alla quale hanno aderito 14 Comuni e che contiamo di estendere ad aree interne e zone montane".

Inoltre, come ricordato dal consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, il Friuli Venezia Giulia aderisce al Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete.