Scuola, 'rimandato' lo screening sierologico

Non sono ancora partiti i test sierologici per le scuole che, da oggi al 7 settembre, dovrebbero offrire un quadro sullo stato di salute del personale in vista della ripartenza delle lezioni in classe.

Lo screenig, disposto dal Ministero della Salute e coordinato dalle Aziende sanitarie, è rivolto, su base volontaria, a personale docente e non di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. In Friuli Venezia Giulia il controllo dovrebbe interessare 16.500 insegnati, oltre al personale Ata e agli operatori che curano i servizi educativi fino ai 6 anni.

La Regione ha a disposizione 24.300 test rapidi pungi-dito, ma si sta ancora definendo l’organizzazione, in base al numero di medici di base che hanno aderito, comunicando la propria disponibilità tra giovedì e venerdì. Solo a quel punto, saranno stabilite le modalità di esecuzione dei test, ovvero se ci si rivolgerà direttamente al proprio medico di base o al Dipartimento di prevenzione.

L’ordine dei medici di Udine ha dato la massima disponibilità a collaborare all’iniziativa di screening, ma attende ancora le istruzioni e i materiali (reagenti e Dpi) per attivare la campagna.