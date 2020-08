Scuola, al via i test sierologici all'Asugi

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina comunica che da domani, giovedì 27 agosto, si avvia lo screening sierologico per il personale delle scuole (docente e non) e servizi d’infanzia.

La campagna promossa dal Ministero della Salute e dalla Regione prevede un’adesione su base volontaria, rivolta a tutto il personale docente e non docente di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e degli istituti di istruzione e formazione.

La partecipazione allo screening è volontaria e gratuita si sviluppa in due fasi: test sierologico con pungi-dito e tampone naso-faringeo, obbligatorio per tutti coloro che risultassero positivi al prelievo, per la ricerca della presenza del Coronavirus.

Il Ministero ha individuato nella figura del Medico di Medicina generale il canale di accesso dedicato a tutto il personale scolastico. Vista la numerosità di persone da sottoporre al test e la necessità di dare risposte tempestive garantendo la massima sicurezza riguardo tutte le procedure in essere, AsuGi assieme ai medici dell’Area Giuliana e Isontina - collaborazione necessaria e funzionale per il raggiungimento di risultati importanti per la salute di tutti e per mitigare la diffusione dell’infezione - ha permesso la seguente organizzazione.

L'esecuzione dei test nei presidi ospedalieri di Gorizia, Monfalcone e al Maggiore di Trieste, anche in presenza dei medici di base che hanno già dato disponibilità; messa a disposizione di altri ambulatori AsuGi per dare la possibilità ai medici di eseguire i test ai propri assistiti; nell’ambulatorio del medico di base che ha dato disponibilità a eseguire i test.

Per quanto riguarda i medici che hanno aderito alla campagna si può consultare l’elenco a questo link, elenco che sarà aggiornato tempestivamente ricevute le eventuali integrazioni e adesioni.

Il personale della scuola assistito da medici non presenti nell’elenco potrà prenotare il test tramite il call center regionale allo 0434 223522, le farmacie abilitate o i Cup dei presidi ospedalieri di Trieste, Monfalcone e Gorizia (orari e indirizzi sul sito Asugi).

Al personale scolastico sarà richiesto di mostrare il cartellino da cui risulti la qualifica ricoperta, mentre quello non inserito nel sistema Miur redigerà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui vengono riportate le generalità , la qualifica e l’istituto scolastico/servizio educativo di afferenza, che sarà consegnata al momento del prelievo o che si può scaricare qui.