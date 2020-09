Scuola, AsuGi continua lo screening anti-Covid

Il Ministero della Salute e la Regione promuovono la campagna di screening ad adesione volontaria per il Coronavirus rivolta a tutto il personale docente e non docente di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e degli istituti di istruzione e formazione.

Lo screening è gratuito e viene effettuato attraverso test sierologico, cioè un test rapido sul sangue capillare del polpastrello. Per tutti coloro che risultassero positivi al test sierologico sarà obbligatorio effettuare anche il tampone naso faringeo.

Chi non avesse ancora effettuato il test può rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, verificando che abbia aderito alla campagna e sia quindi presente nell’elenco, consultabile sul sito di AsuGi.

Il personale della scuola assistito da medici non presenti nell’elenco potrà prenotare il test presso il Call Center regionale, chiamando il numero 0434-223522: dopo il messaggio telefonico di entrata, si accede digitando il tasto n. 6; per prenotare lo screening facoltativo nelle strutture di AsuGi, al momento non ci sono limiti temporali e ed è possibile prenotare per le sedi di Trieste (Ospedale Maggiore) e i presidi ospedalieri di Gorizia e Monfalcone. Si può prenotare anche nelle farmacie abilitate o presso il Cup dei presidi ospedalieri di Trieste, Monfalcone e Gorizia (orari e indirizzi sul sito AsuGi).

Al personale scolastico sarà richiesto di mostrare il cartellino da cui risulti la qualifica ricoperta, mentre quello non inserito nel sistema Miur dovrà redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. E’ possibile compilare il modulo al momento del prelievo o scaricarlo dal sito AsuGi a questo link e portarlo con sé già compilato.