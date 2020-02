Scuola: certificato medico per assenze oltre i 5 giorni

A scuola scatta l'obbligo di presentare il certificato medico per chi si assenta per 5 giorni continuativi a causa di malattia. La riammissione negli istituti di ogni ordine e grado avverrà, fino al 15 marzo 2020, solamente dopo la presentazione della documentazione scritta dal proprio medico di base. Questa è la direttiva comunicata dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra le varie disposizioni attuate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione è obbligatoria per alunni, alunne, insegnanti, segretari e personale Ata. Saranno i docenti a dover vigilare scrupolosamente sulla presentazione del certificato da parte degli alunni prima della riammissione in classe.



Cosa prevede il decreto

Ecco cosa dice esattamente il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato sulla GU n. 47 del 25-2-2020: “La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.



Tenuto conto dell’obbligo di presentazione di certificato medico, in deroga alla prassi e alle presenti disposizioni, dovuto a misure di profilassi a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, è stato comunicato che, per assenze superiori a giorni 5 continuativi, tutto il personale e gli alunni saranno riammessi solo ed esclusivamente dopo presentazione di certificato medico. Il personale è tenuto a consegnare il certificato all’Ufficio personale prima di riprendere servizio.