Scuola e Green Pass, presidi Fvg in allarme

I presidi del Fvg sono in pre-allarme in vista dell’avvio dell’anno scolastico. A preoccupare sono le prime richieste di congedo e permesso arrivate da personale docente e non alle segreterie, che fanno temere disservizi nel momento in cui anche gli studenti torneranno in classe.

Richieste, fa sapere la responsabile dell'Associazione nazionale presidi Fvg, Teresa Tassan Viol, presumibilmente collegate all'introduzione dell'obbligo di Green Pass a partire dall’1 settembre.

"Sono stati chiesti congedi per motivi di salute - spiega - o collegati alla legge 104, oltre a permessi sindacali o aspettative. Il rischio è che quest'anno ci sia un aumento di domande rispetto alle percentuali registrate in passato proprio a causa del certificato verde”.

In Friuli Venezia Giulia, secondo i dati della Regione, l'adesione alla campagna vaccinale da parte del personale della scuola è alta. "Ma in questi giorni è emerso che i non vaccinati sono più di quelli che inizialmente si presumeva”, sostiene Tassan Viol, “e in ogni istituto c'è una quota di personale 'non in regola' in grado di provocare dei disservizi. Non tanto nella prima decade di settembre, quando si potrà ricorrere a riunioni tra docenti a distanza, ma dal suono della prima campanella. Se non c'è il docente di turno, la classe rimane scoperta", conclude Tassan Viol, ribadendo che "c'è ancora tempo per mettersi in regola".

“L’allarme lanciato dalla presidente regionale dei dirigenti scolastici è indirizzato a un dato sul quale l'assessore Riccardi aveva garantito l’unico primato del Fvg in materia di vaccini. Secondo i dati forniti da Riccardi al ministero della Salute e ai media regionali, praticamente il 100% del personale scolastico era già stato vaccinato e, quindi, tutto doveva essere sotto controllo. Pare, invece, che le cose non stiano proprio così e che l'obbligo di Green Pass recentemente adottato dal Governo per docenti e personale stia facendo emergere problemi e incongruenze”, rileva il membro della commissione Paritetica ed esponente Pd Salvatore Spitaleri.

“Confidiamo che non accada come i posti letto fantasma della terapia intensiva di qualche mese fa e – aggiunge Spitaleri - che siano solo preoccupazioni eccessive dei dirigenti scolastici. Peraltro, a riprova della assoluta leggerezza con la quale la Giunta regionale sta affrontando il tema avvio anno scolastico trova riprova nel fatto che la prima convocazione in assessorato regionale istruzione è fissata appena per il 2 settembre”.