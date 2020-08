Scuola, in partenza i test in Friuli occidentale

Lo screening gratuito per il Covid 19 per il personale della scuola nel territorio dell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale è ai nastri di partenza. La campagna, promossa da ministero della Salute e dalla Regione, prenderà il via mercoledì 26 agosto con le prenotazioni, che termineranno mercoledì 2 settembre.

Lo screening, invece, sarà realizzato da venerdì 28 agosto al 4 settembre nelle sedi distrettuali. Il personale che, su base volontaria, volesse aderire all’iniziativa, dovrà prenotarsi telefonando al call center regionale al numero 0434 223522 attivo dalle 7 alle 19.

Il test sarà realizzato da un’ottantina di medici che hanno aderito all’iniziativa, i quali faranno con una lancetta una puntura su un dito, per poi analizzare alcune gocce ematiche. Per avere la risposta si dovrà aspettare una decina di 10 minuti. In totale, il procedimento durerà dai 20 ai 30 minuti.

In caso di positività le persone saranno subito inviate al ‘Drive In’ all’ingresso sud della fiera di Pordenone per il tampone di conferma del risultato. L’accesso sarà consentito solo con la prenotazione al call center.