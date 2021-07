Scuola, si studia la ripartenza, in presenza, a settembre

Governo, Cts e Regioni studiano la ripartenza della scuola a settembre. Che, a detta di tutti, dovrà essere necessariamente in presenza.

I nodi da sciogliere per non rischiare nuovamente un ritorno in Dad? Sono essenzialmente due: l'obbligo o meno di certificato verde e i trasporti, rimasti uno dei punti irrisolti per garantire la piena sicurezza.

L'associazione dei Presidi si schiera per il Green Pass e anche dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi arriva un appello alla vaccinazione. “Al Ministero stiamo lavorando per preparare il rientro in presenza e in sicurezza a settembre", spiega il Ministro. "Il lavoro che stiamo portando avanti è articolato, ci vede impegnati come Governo, insieme ai territori e alle istituzioni locali, con le organizzazioni sindacali, con le singole scuole, con le famiglie. È un lavoro di squadra, che richiama tutti alla propria parte di responsabilità. Ognuno di noi può fare qualcosa, può dare il proprio contributo. Vaccinarsi è il modo in cui ciascuno di noi può mettere in sicurezza sé stesso e gli altri. È un atto di responsabilità collettiva e di solidarietà. Significa prenderci cura di noi stessi e degli altri. Il vaccino è la chiave che la scienza ci ha fornito per tornare alla nostra normalità. Dobbiamo avere fiducia. Si tratta di un gesto semplice, eppure potentissimo. Vacciniamoci”.

Il Piano Scuola sarà presentato dal ministro Bianchi, il 29 luglio alla Conferenza Stato-Regioni. "Ci stiamo ancora confrontando con il Ministero per trovare la soluzione migliore", ha confermato il governatore Massimiliano Fedriga, "ma per riprendere la scuola in presenza per tutti, senza più dover ricorrere alla Dad, la percentuale di riempimento dei mezzi pubblici dovrà salire all’80%".

Quello dei trasporti, per il presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni, sarà uno dei problemi più delicati da risolvere, visto che per i mezzi pubblici non è previsto l’obbligo di Green Pass, che dovrebbe scattare a fine agosto per aerei, treni a lunga percorrenza e navi.

In merito alla vaccinazione obbligatoria del personale scolastico, Fedriga sottolinea come in Friuli Venezia Giulia l'imposizione non serva. "Abbiamo praticamente il 100% dei vaccinati tra insegnanti e personale Ata. Il 92,92% si è già immunizzato, mentre il 7,08% aspetta la seconda dose. Bisognerà vedere se qualche Regione ha particolari sofferenze e decidere come agire in quei casi, eventualmente. In generale, bisognerebbe evitare di fare una guerra di religione su questi temi, di schierarsi in fazioni contrapposte. Vanno trovati punti di incontro, non di scontro. Solo se siamo uniti riusciremo a spegnere l’emergenza Covid19 e riaccendere il Paese".