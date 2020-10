Scuola, test rapidi anche a Udine e Pordenone

"La scuola è il simbolo di un Paese ed è proprio da qui che vogliamo partire per cercare una possibile convivenza con il virus, utilizzando strumenti e percorsi che consentano di individuare, tracciare ed isolare le persone positive in breve tempo, allo scopo di evitare inutili e dannose chiusure degli istituti". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi presenziando a Pordenone, al liceo Leopardi Majorana, alla dimostrazione pratica dell'effettuazione di un test rapido per la ricerca del Coronavirus compiuta ad uno studente e alla dirigente della scuola.

Alla presenza del direttore generale dell'Asfo Josef Polimeni e del direttore del dipartimento di prevenzione Lucio Bomben, al termine dell'esecuzione del tampone, il vicegovernatore ha spiegato come questo nuovo strumento operativo rappresenti "una vera rivoluzione del sistema. Per conoscere l'esito dello screening non servono infatti più ore o giorni ma solo alcuni minuti. Ciò consente un grande alleggerimento delle attività a carico del sistema sanitario e minore pressione sulle famiglie e i ragazzi".

"Per quanto riguarda i quantitativi di kit a disposizione delle scuole della regione - ha aggiunto Riccardi - confidiamo che la gestione commissariale del Governo invii al Friuli Venezia Giulia la rispettiva quota parte di questi strumenti. Nell'attesa, la nostra Regione assieme ad altre amministrazioni sta acquisendo parallelamente altri kit per coprire le esigenze del nostro sistema sanitario".

Il vicegovernatore ha infine ricordato che, accanto ai test rapidi, la Regione sta perfezionando un protocollo operativo che punta ad individuare con maggiore precisione la casistica dei segnali da prendere in considerazione ed in conseguenza dei quali sottoporre gli studenti al successivo tampone. "Ciò - ha chiarito Riccardi - eviterà l'aggravio di lavoro e i disagi collegati all'esecuzione dei test, spesso inutili, su bambini che presentano solo i sintomi di un banale raffreddore e che come tale deve essere trattato".

Anche al Liceo artistico Sello di Udine, è stata compiuta quest'oggi una dimostrazione pratica della modalità di funzionamento del test rapido per la ricerca dell'antigene al Covid-19. A sottoporsi alla prova è stata una studentessa che frequenta l'istituto udinese. "Questi esami - ha detto Riccardi - rappresentano un elemento cardine della campagna di prevenzione che la Regione ha messo in atto nell'ambito delle attività per la sorveglianza sanitaria. I dati a nostra disposizione dimostrano che questo modo di agire sta dando i suoi frutti. I test rapidi - ha precisato il vicegovernatore - saranno effettuati sulle persone del mondo scolastico, insegnanti, personale degli istituti e allievi che presenteranno profili previsti per le ipotesi di contagio, secondo quanto indicato dai protocolli sanitari antipandemia".

"In questo momento - ha aggiunto Riccardi - stiamo destinando i test rapidi alle scuole non solo in quanto sono tra i luoghi di maggior presenza delle persone, ma anche perchè rappresentano uno dei simboli di un Paese che deve andare avanti. Visitando gli istituti ho recepito molta più tranquillità di quella che immaginiamo dall'esterno".

"Dobbiamo ringraziare gli operatori del sistema scolastico - ha detto poi l'esponente dell'esecutivo - che stanno lavorando in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, questi ultimi impegnati da gennaio in un lavoro intenso e ai quali si debbono i risultati di una Regione in grado di affrontare la pandemia con responsabilità e realismo".

"Come dimostrato oggi - ha concluso il vicegovernatore - la possibilità di disporre dell'esito del tampone a pochi minuti dal prelievo, consente di dare sicurezza alla comunità e alla famiglia degli studenti, evitando inutili misure di isolamento. L'impegno della Regione in tutti questi mesi è evidenziato dal fatto che, in presenza di un importante aumento del contagio, si sta registrando una domanda sanitaria limitata. Il che produce un effetto positivo importante sulle eventuali misure di isolamento da organizzare".

Nel frattempo, la Regione sta lavorando anche per modificare i protocolli esistenti. "Non è pensabile - ha concluso il vicegovernatore - che in presenza di un semplice raffreddore si debbano seguire i protocolli anti Covid-19 che invece andrebbero attivati dove ciò è realmente necessario".

Non mancano, però, le critiche dalle opposizioni. "Non servono passerelle nelle scuole, serve dare certezze alle famiglie, poter dir loro cosa succederà da lunedì. Se i tamponi rapidi nelle scuole si faranno, quando e chi li farà, con quale personale sanitario dedicato. O se tutta la responsabilità verrà ancora lasciata sulle spalle di famiglie, insegnanti e singoli medici come avvenuto finora. Esiste un protocollo regionale ufficiale? E' stata fatta una ricognizione sulla disponibilità numerica del personale sanitario? Le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), che per ora dovrebbero fare gli esami, non hanno infermieri e nessuno ha parlato con i medici o le organizzazioni sindacali dei medici di continuità assistenziale e neppure con quelli di medicina generale e pediatri di libera scelta". Lo afferma il segretario regionale Pd fvg Cristiano Shaurli, dopo la dimostrazione di funzionamento dei test rapidi antigenici per l'individuazione del virus Sars-Cov-2 effettuata alla presenza del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, dell'assessore alla Salute Riccardo Riccardi e dell'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen.

"Le segnalazioni continuano e - segnala il segretario dem - continua l'incertezza, continua la preoccupazione di genitori, famiglie e insegnanti. Da lunedì l'Emilia Romagna farà test sierologici gratuiti e veloci in farmacia per gli studenti, noi non ci abbiamo ancora nemmeno pensato, 8 Regioni italiane, compreso il vicino Veneto, hanno attivato le vaccinazioni antinfluenzali gratuite per i bambini fino ad 8 anni, da noi ancora non si sa niente, continuano le segnalazioni di persone che vorrebbero vaccinarsi ma non riescono a farlo anche se siamo contenti che il presidente della Regione sia stato il primo. Intanto Fedriga e Riccardi vanno in tournée. Qualcuno della Lega ha detto alla Lega che serve più lavoro e meno propaganda ma - conclude Shaurli - evidentemente in Friuli Venezia Giulia il messaggio non passa".