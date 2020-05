Scuole, serve un protocollo regionale per la sicurezza

Lavorare oggi, sfruttando appieno anche l’autonomia del Friuli Venezia Giulia, per garantire tra quattro mesi una ripresa ottimale delle scuole: a sollecitare il Presidente Fedriga è la Cisl Fvg, che incalza sull’idea di un protocollo regionale sulla sicurezza. Un protocollo che oltre a delineare le regole base anti-contagio, scongiuri il rischio di emarginazione che, per molti bambini e famiglie, è dietro la porta.

Se – si legge in una nota del Sindacato – le linee guida nazionali confermeranno un utilizzo importante della didattica a distanza, che in questi mesi di emergenza si è rivelata sicuramente un’opportunità, ma ha dimostrato anche tanti limiti – come Regione dovremo essere in grado di garantire a tutti l’accesso, con investimenti, ad esempio, sulla banda larga e sulle dotazioni digitali, che non potranno essere diluiti nel medio periodo come annunciato.

Più di 141mila studenti a settembre torneranno nelle aule fisiche e virtuali; di questi, quasi 46mila accederanno alle classi della scuola primaria, le più delicate, assieme agli asili, per quanto riguarda la gestione e il mantenimento del cosiddetto distanziamento sociale. E questo accadrà in un contesto edilizio già fragile se si considera che – stando anche all’ultimo rapporto dell’Atlante dell’infanzia stillato da Save the Children – il 41% degli istituti scolastici è privo del certificato di agibilità sismica. A ciò va aggiunta anche la carenza acclarata di dotazioni informatiche e strutturali, indispensabili a garantire una didattica, soprattutto a distanza, di qualità.

“Quello che ci preoccupa – spiega il segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco – è che il distanziamento sociale cui saremo ancora tenuti, anche all’interno della scuola, possa tradursi in emarginazione sociale: non possiamo ignorare che oggi, in Friuli Venezia Giulia, un minore su sei vive in una situazione di povertà assoluta e, di conseguenza, educativa, e non ha banalmente i mezzi per connettersi; allo stesso modo non possiamo dimenticare quell’ampia fascia di studenti con disabilità e difficoltà di apprendimento e che va necessariamente seguita in presenza”.

La Cisl Fvg chiede, dunque, l’apertura di un tavolo stabile per arrivare a stretto giro alla definizione di un protocollo capace di dare risposte certe alla criticità imposte dal Covid-2019. “Vogliamo partire da un monitoraggio delle condizioni degli edifici scolastici: che spazi abbiamo a disposizione? Come possiamo organizzarli? Come adeguarli per garantire la turnazione degli studenti? Quali dispositivi, compresi quelli informatici, servono?”, incalza Monticco, per arrivare a definire un piano di investimenti contingente e immediato che riguardi anche i docenti, eventualmente da impegnare alternativamente di mattina e di pomeriggio, al fine di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza, soprattutto per la scuola primaria.

"Il lavoro da fare è tanto – aggiunge la referente della Cisl Fvg, Concettina Cupani - mentre il tempo a disposizione non è moltissimo. Dobbiamo prepararci ad un anno scolastico in cui serviranno modalità organizzative particolari soprattutto per consentire il lavoro in presenza con gruppi ristretti di alunni e studenti".

"Una scelta decisiva – per il Sindacato - se si vogliono anche sostenere le famiglie e la ripresa del lavoro anche delle donne, oggi sicuramente le più penalizzate dall’emergenza. Solo assicurando, naturalmente in piena sicurezza, l’accoglienza di bambini più piccoli nella scuola, i genitori potranno riprendere le proprie attività lavorative e recuperare anche quel reddito sacrificato da tanti in questi mesi prolungati di emergenza”.