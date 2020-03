Sereni Orizzonti, a Genova una struttura per i malati di Coronavirus

Per contribuire a risolvere l’emergenza di posti letto dedicati a pazienti affetti da Covid-19, da questa mattina il gruppo friulano “Sereni Orizzonti” mette a disposizione della città di Genova un’intera RSA appena allestita nel quartiere di Sestri Ponente e non ancora inaugurata. In questo modo il capoluogo ligure può disporre di una struttura temporanea dotata di 70 posti letto per assistenza medico-infermieristica continuativa sulle 24 ore.



Vi potranno accedere pazienti Covid positivi con sintomatologia medio-lieve, provenienti da strutture residenziali o dal domicilio che non necessitino di ricovero in ospedale oppure che sono in dimissione dall’ospedale e non inviabili a domicilio.



L’équipe di assistenza è formata da personale messo a disposizione dalla struttura (infermieri e medici) così come da medici arruolati a tal fine da ASL 3 e ALISA (Azienda sanitaria della Regione Liguria). La nuova RSA di “Sereni Orizzonti” presenta infatti i requisiti strutturali e tecnologici delle strutture socio-sanitarie per post acuti e quelli impiantistici adeguati per garantire idonee caratteristiche microclimatiche nonché una corretta e sicura ventilazione degli ambienti, sia naturale sia meccanica.