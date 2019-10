Sereni Orizzonti, procede il cantiere a Fontanafredda

"Procedono regolarmente, senza alcun intoppo, i lavori per la realizzazione in Comune di Fontanafredda della nuova Rsa di “Sereni Orizzonti”. La vicenda giudiziaria che ha colpito il vertice nonché alcuni manager e funzionari dell’azienda non ha, infatti, interrotto la normale attività in ciascuna delle sue 80 strutture né ha compromesso la solidità economico-finanziaria dell’intero gruppo, che resta in grado di mantenere tutti i suoi impegni", fa sapere il gruppo in una nota.

"Nel cantiere di viale dello Sport gli operai stanno ultimando il getto del secondo solaio ed entro il mese di novembre, come stabilito dal cronoprogramma, avranno ultimato il getto in cemento armato dell’intera struttura così come l’impermeabilizzazione del solaio di copertura. Al tempo stesso sono in fase di ultimazione le opere di urbanizzazione esterna stabilite nell’accordo siglato a suo tempo con l’amministrazione comunale: ristrutturazione della parte a servizi del poliambulatorio alle spalle del nuovo immobile, illuminazione di viale del Parco, nuovi posteggi, un parco pubblico con annesso campo da bocce e un sistema di videosorveglianza. Il termine dei lavori è fissato per il prossimo mese di aprile e la nuova struttura, una volta terminata la fase di allestimento interno e ottenute le necessarie autorizzazioni, potrà entrare in funzione entro la fine di giugno 2020".

"Quello che sta prendendo forma è un edificio di tre piani e a forma di “H”, che potrà ospitare fino a 120 anziani non autosufficienti distribuiti in 5 nuclei distinti (con camere sia singole sia doppie, tutte dotate del proprio bagno disabili) e nel quale tra l’altro troveranno spazio una palestra per la riabilitazione, spogliatoi per donne e uomini, un ambulatorio, una sala per servizi alla persona, una cucina, una sala da pranzo comune, un soggiorno per socializzazione comune e una sala per il culto. I familiari in visita avranno a disposizione un parcheggio con 34 posti auto", si legge ancora nella nota.

"Con la realizzazione della RSA di Fontanafredda il gruppo “Sereni Orizzonti” – presente in Italia, Germania e Spagna con 80 strutture per complessivi 5.600 posti letto – consolida la sua storica presenza in Friuli-Venezia Giulia. Altre sue otto strutture operano infatti da tempo nelle province di Gorizia (a Pieris-San Canzian d’Isonzo) e di Udine (ad Aiello del Friuli, Gemona del Friuli, Pasian di Prato, Percoto, Risano, San Giovanni al Natisone e nella stessa Udine)", concludono da Sereni Orizzonti.