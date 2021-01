Servizio civile con bambini e ragazzi autistici

ProgettoAutismo Fvg lancia un nuovo bando per il Servizio civile universale. "Cerchiamo con urgenza giovani diplomati che siano interessati alle seguenti aree: Oss e assistenza alle persone con autismo in attività di palestre d'indipendenza, attività assistite con animali (cani, conigli, cavalli), attività in cucina, attività nell'atelier d'arte, attività di giardinaggio (orto e giardino), attività di segreteria e biblioteca dei materiali, attività di palestra (macchine e stanza multisensoriale), attività di barbieri e parrucchieri ed estetisti", spiega la Onlus.

"Si tratta di un'occasione unica per formare nuove professionalità al contatto con bambini e ragazzi con autismo. Hai tra i 18 e i 29 anni? Conosci qualcuno che potrebbe essere interessato? Condividi il nostro post!", prosegue l'associazione.

I progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a circa 25 ore settimanali da articolare con modalità da concordare e con retribuzione di circa 450 euro. C’è tempo fino alla fine del mese per inviare la propria domanda. Per informazioni scrivere a info@progettoautismofvg.it o chiamare il numero 0432-1770327.

Qui tutte le informazioni