Servizio di Assistenza Primaria AsuGi

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontino comunica che è possibile contattare il Servizio Integrativo Sperimentale di Assistenza Primaria (Sisap) per l’area giuliana e isontina, al numero verde 800 614 302. Il servizio rimane attivo per pazienti affetti da Covid e per le prestazioni che non possono essere erogate dai medici di medicina generale a seguito della loro cessazione. Si tratta, quindi, di un'attività di supporto all’assistenza sanitaria primaria e non di una modalità di 'cambio medico'.

AsuGi ricorda alla cittadinanza che il recapito corrisponde anche al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) per l’area giuliana.

Per quanto riguarda l’area isontina, invece, il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) risponde ai seguenti numeri: Distretto Alto Isontino Gorizia e Gradisca 0481547209 - 0481538457; Cormòns 048160100; Distretto Basso Isontino Monfalcone 0481791981, Grado 0431878154.

Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), ricorda ancora AsuGi, è quello che, in assenza del medico di famiglia, garantisce l'assistenza medica di base per situazioni che rivestono carattere di non differibilità, cioè per quei problemi sanitari per i quali non si può aspettare fino all'apertura dell'ambulatorio del proprio medico curante o pediatra di libera scelta.