Sesamo, le modalità di accesso alla piattaforma per i referti dei minori

In questi giorni si è registrato un maggiore utilizzo della piattaforma Sesamo da parte di genitori che accedono al fascicolo sanitario elettronico per ritirare l’esito del tampone del proprio figlio minore, talvolta riscontrando delle difficoltà.

Ricordiamo quindi che per attivare il Fascicolo Sanitario del proprio figlio minorenne e potervi accedere è necessario firmare il consenso al trattamento dei dati per il minore (modulo del consenso aziendale, modulo del Fascicolo Sanitario), dichiarandosi come suo rappresentante al consenso in quanto esercente la potestà genitoriale.

Il consenso può essere acquisito presso lo sportello CUP e sul sito di ASUGI nella sezione homepage -> consenso trattamento dati personali e inviato via pec all’indirizzo asugi@certsanita.fvg.it

Una volta che questi dati sono stati registrati nell’Anagrafe Sanitaria Unica il genitore può accedere al Fascicolo del figlio autenticandosi su Sesamo con le proprie credenziali (la propria CRS attiva o credenziali SPID livello 2). Non è necessario che la carta regionale dei servizi del minore sia stata attivata.



Il referto del minore può essere consultato dal Pediatra di libera scelta qualora sia stato espresso il consenso alla sua consultazione da parte degli operatori sanitari.Si ricorda che, qualora un genitore dichiari di voler ritirare un referto tramite Sesamo, solo il genitore che ha firmato il consenso al trattamento dei dati del proprio figlio quale rappresentante legale ha accesso al suo fascicolo e relativi contenuti.Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde 0434.223555 attivo dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 12.00 il sabato. Si possono anche consultare le domande frequenti (FAQ) frequenti sui servizi presenti sulla piattaforma SESAMO su