Sesso al tempo del Covid

Negli Anni ’80, nel pieno dell’epidemia Hiv/Aids, uno degli slogan più diffusi era ‘Baciarsi non uccide’, accompagnato da immagini di baci eterosessuali e omosessuali che rilanciarono il ritorno all’amore in tutto il mondo. In quel tempo anche il compianto immunologo Ferdinando Aiuti baciò sulla bocca una donna sieropositiva, Rosaria Iardino, per attestarne la verità. Oggi quel manifesto non avrebbe la stessa validità in tempo di Covid. Infatti, il bacio può essere molto pericoloso proprio perché il SARS-Cov-2 penetra attraverso le vie respiratorie ed è presente nella saliva e nelle secrezioni delle vie respiratorie.

Il virus usa una proteina che si chiama Spike per attaccare le cellule umane che hanno un recettore che si chiama Ace2 e si trova soprattutto nelle cellule delle vie respiratorie. Il bacio, insomma, può trasmettere l’infezione da SARS-Cov-2. Lo stesso vale, ovviamente, per i rapporti sessuali, vaginali o anali che siano, e che, quindi, potrebbero essere rischiosi, soprattutto con partner occasionali, anche se si volesse usare la mascherina durante il rapporto, magari interpretata come un gioco sessuale.



Si deve comunque fare attenzione, perché non è solo la bocca il problema, maattraverso le gocce di saliva: prima di un rapporto ci si dovrebbe lavare abbondantemente le mani. Durante il sesso, poi, si perde il distanziamento, che è uno dei cardini per evitare il contagio. Anche se si chiedesse al partner occasionale se ha sintomi prima di un rapporto, questa precauzione non sarebbe comunque sufficiente in quanto potrebbe trattarsi di un caso del tutto asintomatico., perché i farmaci per l’Hiv non funzionano sul SARSCov-2. Mentre i pazienti a rischio Aids hanno una via principale di trasmissione vaginale e/o anale, i pazienti con rischio Covid soprattutto per via salivare.Ironicamente, ma non tanto,anche con l’utilizzo di ‘sex toys’ che, chiaramente devono essere anche loro tenuti sotto controllo in quanto vanno igienizzati prima e dopo l’uso. Le relazioni virtuali sono un’altra opzione sicura in tempo di Covid, anche per non disperdere l’energia sessuale che una persona vuole mantenere. Se il bacio è un’esperienza erotica molto comune e utilizzata, in fase di pandemia è necessaria e auspicabile un’attività sessuale che escluda del tutto il bacio e che, invece, prediliga altre pratiche erotiche alternative., essendo certi che non abbia rapporti con altri.