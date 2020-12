Si amplia la rete delle strutture per anziani

Il Direttivo regionale di Federsanità Anci Fvg, riunito in video conferenza, su proposta del Presidente, Giuseppe Napoli, ha ratificato, all’unanimità, l’adesione delle nuove Case di Riposo comunali di Gorizia, Sacile, Duino Aurisina e Cervignano del Friuli, che si aggiungono a quelle di Tricesimo, Aiello, Gemona e Muggia (che hanno aderito il 16 giugno scorso) per complessive otto Case di Riposo comunali che, insieme alle 23 Aziende Pubbliche Servizi alla Persona, costituiscono una compagine molto significativa per l’Associazione in origine composta dagli amministratori locali e dai direttori generali delle Aziende Sanitarie e IRCCS.

“Proprio in chiusura di questo anno molto complesso per tutti noi, sia a livello personale, che professionale – ha dichiarato il Presidente Napoli – è fondamentale rafforzare ulteriormente il dialogo con i soggetti del SSR e i servizi sociosanitari sul territorio. Servizi e presidi che si sono rivelati ancor più fondamentali per far fronte all’emergenza della pandemia da COVID -19”.

E proprio per fornire un supporto concreto alle Strutture Residenziali Pubbliche per Anziani, Federsanità ANCI FVG, oltre alle frequenti videoconferenze su singoli temi (personale, formazione, bilanci, etc.) ha attivato due progetti molto apprezzati anche da Federsanità e ANCI nazionali.

Si tratta del progetto donazioni “COVID-19 Emergenza e Sicurezza Strutture Residenziali Pubbliche per Anziani” promosso insieme a CREDIMA - Società di mutuo soccorso e FriulOvest Banca, per cui sono stati raccolti oltre 13.000 euro e attualmente è in distribuzione alle ASP e Case di riposo associate il “Kit emergenza”(DPI), tramite il metodo del “Fondo di rotazione”.

Inoltre, su iniziativa dell’ASP Umberto I^ di Pordenone, di recente sono stati attivati due “gruppi di acquisto” per tamponi rapidi che, complessivamente hanno coinvolto 26 tra ASP, Case di Riposo, Comuni, Consorzi e altri erogatori di servizi sociosanitari.

Inoltre, prosegue anche l’impegno per promuovere la Salute sul territorio e a tal fine il Direttivo di Federsanità ANCI FVG ha approvato il testo del Secondo Bando per i Comuni Progetto “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di Salute” illustrato dalla segretaria regionale Tiziana Del Fabbro, che ha sintetizzato i risultati della prima edizione (2019- 2020), attualmente in fase di completamento, a cui hanno aderito complessivamente 38 Comuni per 30 percorsi, prevalentemente pedonali e accessibili in tutta la Regione. Nell’ambito del progetto sono stati realizzati ed installati una trentina di cartelloni con i percorsi, le mappe e le foto (in italiano e inglese e uno in sloveno) e la segnaletica coordinata e sono stati presentati (sempre secondo le regole per la sicurezza COVID -19) oltre metà degli itinerari. Infine, entro dicembre sarà disponibile online il depliant con tutti i 30 percorsi.

Il NUOVO BANDO PER I COMUNI sarà online dal 10 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021 sulle home page dei siti internet di Federsanità Anci Fvg www.federsanita.anci.fvg.it e della Regione www.regione.fvg.it