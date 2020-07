Si amplia lo spazio concesso al Centro antiviolenza di Grado

Asugi, per dare una risposta concreta alle richieste avanzate dal Comune di Grado, concede in comodato d’uso gratuito due stanze presso il Distretto Sanitario di Grado di via Buonarroti per ampliare il punto d’ascolto Cav– Centro antiviolenza e per il Servizio Socio-assistenziale comunale.

Il Comune aveva avanzato tale richiesta per poter realizzare un unico punto di afferenza per le problematiche socio sanitarie della cittadinanza gradese.

“Tale progetto, oltre a far diventare il Distretto il luogo centrale in cui riunire più servizi alla popolazione, dà una prima risposta alle donne e ai minori che hanno subito violenza, realizzando quindi un unico centro d’ascolto e risposta anche riguardo le problematiche sociali e sanitarie operando in sinergia con la rete dei servizi esistenti - ha dichiarato il vice Presidente Fvg Riccardo Riccardi -".