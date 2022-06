Si ampliano gli orari delle segreterie dei servizi vaccinali

Da lunedì 20 giugno AsuFc implementa gli orari delle segreterie dei servizi vaccinali dell'area di Udine, Tarcento e Cividale.

Servizio vaccinazioni di Tarcento: per informazioni e appuntamenti è possibile parlare con un operatore telefonicamente il venerdì dalle 8:30 alle 12:30 telefonando allo 0432-780206; per informazioni e appuntamenti di persona è possibile recarsi presso il servizio vaccinazioni di Tarcento il martedì dalle 9 alle 12.

Servizio vaccinazioni di Cividale: per informazioni e appuntamenti è possibile parlare con un operatore telefonicamente dal lunedì al giovedì dalle 12 alle 13 telefonando allo 0432-1796301; per informazioni e appuntamenti di persona è possibile recarsi presso il servizio vaccinazioni di Cividale il giovedì dalle 8:30 alle 11:30.

Servizio vaccinazioni pediatriche e adolescenti di Udine: per informazioni e appuntamenti è possibile parlare con l’operatore telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 chiamando lo 0432-553270. Per informazioni e appuntamenti di persona è possibile recarsi presso il servizio vaccinazioni in via Chiusaforte dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 9:30 e il martedì pomeriggio dalle 14 alle 16.

Servizio vaccinazioni adulti di Udine: per informazioni e appuntamenti è possibile parlare con l’operatore telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 chiamando lo 0432-553225. Per informazioni e appuntamenti di persona è possibile recarsi presso il servizio vaccinazioni in via Chiusaforte dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 9:30 e il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16.