Si aprono le agende per la campagna antinfluenzale

La campagna antinfluenzale inizierà il 30 ottobre e si concluderà il 31 gennaio 2022. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, ha provveduto alla creazione delle agende di prenotazione a nominativo per il medico aderente.

Le prenotazioni si apriranno giovedì 28 ottobre, in base alle giornate e al numero di posti disponibili indicati dai medici di base aderenti.

La vaccinazione antinfluenzale è gratuita anche per le fasce d’età compresa tra i 60-64 anni oltre che per gli Over 65 e per tutti i soggetti a rischio affetti da patologie croniche, per le donne in gravidanza e postpartum all’inizio della stagione pandemica, per bambini, soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e altre categorie di lavoratori.

Qualora non si rientri nelle categorie 'prioritarie' si potrà prenotare la vaccinazione dal proprio medico di base, acquistando il vaccino in farmacia.

Prenotando il vaccino nelle sedi Cup Ospedaliere o tramite le farmacie, sarà fornita una stampa del promemoria dell’appuntamento che riporterà la sede in cui il proprio medico effettuerà la seduta vaccinale.