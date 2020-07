Si è spento Carlo Flamigni, luminare della fecondazione assistita

Si è spento a 87 anni a Forlì Carlo Flamigni, medico, ginecologo e scrittore, luminare della fecondazione assistita. Ad annunciare la sua morte il figlio Carlo Andrea che, su Facebook, scrive: "Ciao papà, speravo che questo momento non arrivasse mai, il dolore è grande almeno quanto il bene che ti ho voluto... Ma un giorno ci rivedremo prof".

"Con Flamigni scompare un luminare che ha messo sempre la qualità della vita umana al primo posto. Fautore del diritto di scelta, sostenendo la funzione etica della medicina che deve considerare ogni essere umano nella sua complessità, Flamigni ha dato alle coppie in difficoltà una possibilità di avere un figlio. La procreazione assistita apre la strada al consolidamento della famiglia che rappresenta, di fatto, il fondamento della società e del futuro. In questo progresso della medicina gli Irccs come il Burlo Garofolo di Trieste sono presidi essenziali di ricerca e salute pubblica", dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), ricordando Carlo Flamigni.