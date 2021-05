Si è vaccinata il sindaco di Monfalcone Cisint

Si è vaccinata oggi il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. “E’ un atto di responsabilità, verso di noi e verso gli altri. Ritengo sia l’unico modo che abbiamo per uscire da questa tremenda malattia e anche per riprenderci in mano la vita, riportandola alla normalità. Invito tutti a farlo; mia madre a 87 anni l’ha fatto non appena ha potuto e io oggi. Sono contenta ed emozionata”. Così il Sindaco al centro vaccinale Poclen, ringraziando gli operatori sanitari e i volontari per l’alta responsabilità sociale che incarnano.

In linea con il senso di responsabilità richiamato, il Sindaco ricorda come l’Amministrazione abbia attivato dall’inizio dell’anno un protocollo di vicinanza ai soggetti fragili e verso le persone in isolamento, denominato “Il Comune ti chiama”.

A Monfalcone gli Over 70 ammontano a 2.207. Dal 12 marzo a oggi, quindi negli ultimi due mesi, sono state effettuate 939 chiamate verso i cittadini monfalconesi, di cui 695 agli Over 80 e 244 nella fascia 74-79 anni. Gli operatori al contatto telefonico si accertano che le persone anziane abbiano prenotato e fatto il vaccino e, in caso contrario, provvedono a fornire il supporto assistenziale e accompagnatoria alla prenotazione, come avvenuto per 26 persone.

A Monfalcone il 93% degli Over 80 ha già ricevuto la prima dose di vaccino, il 76% anche la seconda. Nelle altre fasce di età la percentuale di vaccinati residenti sfiora il 25%. Per quanto riguarda il supporto alle persone in isolamento, il “Comune ti chiama” ha contattato 716 persone, ottenendo 624 risposte così distribuite: 219 nella fascia 18-40 anni, 257 tra i 41 e i 65 anni, 148 tra gli over 65. A oggi i positivi a Monfalcone sono 35, 192 le quarantene, nessun ricovero.