Siamo tutti nati prematuri

Il 17 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della prematurità, evento nato a Roma nel 2008 grazie all'impegno della European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), istituito per richiamare l'attenzione sui temi riguardanti la prematurità e oggi riconosciuto anche dal Parlamento Europeo.

Anche quest’anno le nostre testate hanno aderito, in occasione del #WorldPrematuryDay, alla campagna di sensibilizzazione #siamotuttinatiprematuri, promossa in regione da Gabriele Cont, direttore del reparto di Neonatologia dell’istituto “Burlo Garofolo” di Trieste. E così anche giornalisti, grafici e commerciali dell’editoriale Il Friuli, dell’emittente Telefriuli e della concessionaria Euronews hanno indossato l’originale maglietta, postando poi l’immagine sui canali social. Quest'anno il nome della piccola testimonial è Costanza, appena 680 grammi alla nascita.



30mila prematuri all'anno in Italia

Ogni anno in Italia nascono oltre 30mila neonati prematuri (pari al 6,9% delle nascite), cioè, tasso che(Registro Covid SIN). La nascita prematura comporta preoccupazioni ed ansie nei genitori, che si trovano davanti ad un evento di cui, spesso, conoscono poco. L’Italia, però, è tra i Paesi con il più basso tasso di mortalità al mondo di neonati molto prematuri, cioè di peso inferiore a 1.500 grammi.Il 17 novembre 2021, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, su invito della(SIN) e Vivere Onlus Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia,per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulla nascita pretermine., promossa dalla European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), per continuare a difendere il ruolo prioritario di mamma e papà, ancor di più in periodo Covid.opera da anni all’interno deldi Trieste a favore dei bambini prematuri e delle loro famiglie e anche quest’annoMonumenti e facciate di palazzi istituzionali anche in Fvg verranno illuminate con il colore simbolo del World Prematurity Day. Trieste non mancherà all’appello, colorando a tema il Palazzo della Prefettura e quello della Regione, in Piazza Unità d’Italia, e il Ponte Joyce, conosciuto anche come “Ponte Curto” e, naturalmente, l'ospedale Burlo Garofolo colorerà il suo ingresso di viola, fino al 21 novembre.

Vigili del fuoco, un calendario dedicato ai più piccoli

Anche il comando dei vigili del fuoco di Pordenone ha aderito alla Giornata Mondiale della Prematurità. Si tratta di un problema sempre più attuale e trasversale: non ha confini, colore, razza, nazione, status sociale, religione, ruolo che si occupa nel mondo e può colpire tutti noi.

Per questo i vigili del fuoco di Pordenone hanno accettato di indossare una maglietta viola con quattro loghi (Ospedale Burlo Garofolo, Associazione Scricciolo di Trieste, Associazione nazionale per la Prematurità Vivere Onlus e Associazione Europea per la Prematurità - EFCNI) e sulla schiena il nome ed il peso neonatale della testimonial per il 2021: Costanza 680 grammi.

Lo scatto diffuso dai Vigili del Fuoco "vuole accompagnare questo grido di speranza per colmare, insieme, quel gap dovuto all’essere nato prima e garantire agli scriccioli di tutto il Mondo di poter vivere e crescere per giocarsi un giorno la chance di essere un cantante, un giocatore di basket, una maestra d’asilo, una farmacista, un pizzaiolo, un agente di polizia, un imprenditore, una parrucchiera, un autista di autobus, un alpinista, …, una mamma, un papà o essere semplicemente un bambino e, perché no, anche un vigile del fuoco"!

Quest’anno, inoltre, le Associazioni dei vigili del Fuoco e il Comando stesso hanno voluto dedicare il calendario 2022, "Questi siamo NOI", proprio all’Associazione Scricciolo che si muove in questo campo.



Sostegno in campo medico e scientifico

"Bisogna sostenere ogni sforzo in campo medico e scientifico - sottolinea Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale - per consentire ai bimbi nati prematuri di vincere la loro battaglia per la vita. I progressi della medicina hanno reso gli eventi estremi fortunatamente sempre più rari, specie nei Paesi occidentali, ma la nostra attenzione dev'essere rivolta anche al resto del mondo, con un investimento in particolare nella formazione di professionisti della sanità capaci di affrontare queste problematiche".