Come la pandemia da Covid-19 ha influenzato le relazioni e la mobilità degli studiosi? Che impatto ha avuto sulla ricerca internazionale? Sono alcuni dei quesiti su cui ci si interrogherà nella tavola rotonda “La sicurezza ai tempi del Coronavirus. Come cambia la ricerca”, che sarà proposta in videoconferenza su Microsoft Teams sabato 29 agosto alle 10.30. Inserita nel programma del Science in the City Festival di ESOF2020 e organizzata dall’Università di Trieste, la videoconferenza vuole porre l’attenzione su alcuni quesiti di grande attualità: interrogarsi su come è cambiata la mobilità e la sicurezza della ricerca in tempo di pandemia e valutare come la situazione generale di incertezza diffusa e paura condivisa abbia modificato la percezione degli spostamenti degli individui e la ricerca.

L’idea è anche di cercare di capire se ci siano delle pratiche adottate per cause di forza maggiore che possano rivelarsi utili anche nel futuro. A questo proposito interverranno quattro relatori, docenti e studenti di diverse discipline, sia di area umanistica sia scientifica: ciascuno porterà la propria esperienza in merito. Ci saranno Alessandro Baraldi, docente di Fisica della materia dell’Università di Trieste, Stefano Parolai, direttore del Centro di Ricerche Sismologiche dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, Martina Cvajner, docente di Sociologia generale all’Università di Trento e Michele Saccomanno, dottorando in Scienze dell’antichità (corso interateneo Ca’ Foscari, Trieste, Udine).

A moderare l’incontro sarà Giorgio Sclip, esperto di sicurezza e membro del network nazionale Focal Point Italia per l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute del lavoro dell’Università di Trieste. Proprio Sclip, insieme al rettore Roberto Di Lenarda e al professor Corrado Negro, lo scorso giugno è stato audito in videoconferenza dalla Camera dei deputati sul tema della sicurezza dei ricercatori all’estero: si tratta di una delle attività della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, che mira a individuare delle buone pratiche per tutelare maggiormente la sicurezza di chi si reca all’estero per fare ricerca.

Il protocollo che l'Ateneo ha predisposto per garantire la sicurezza dei propri studenti e ricercatori impegnati in attività accademica all’estero è stato indicato come uno dei migliori in Italia e questa esperienza servirà alla commissione per formulare suggerimenti al Parlamento su come normare la questione.



Per seguire l'incontro clicca qui.