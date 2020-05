Sicurezza alimentare, l'Autorità europea sceglie Sabina Passamonti

La professoressa Sabina Passamonti del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste ha ricevuto l’incarico dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority, EFSA) di partecipare ai lavori del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e aromatizzanti alimentari (Panel on Food additives and flavourings, FAF), uno dei dieci Gruppi che forniscono pareri scientifici su possibili rischi per la salute umana e animale nella catena alimentare.



L’ EFSA risponde alle richieste di consulenza scientifica in materia di rischi alimentari della Commissione europea, del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'UE. L’EFSA, inoltre, esamina le questioni emergenti e i nuovi pericoli e aggiorna metodi e approcci di valutazione del rischio.



Gli esperti scientifici dell’EFSA, in tutto circa 170, sono stati scelti mediante un approfondito processo di selezione e il successivo vaglio dei loro potenziali conflitti d’interesse. Essi operano a titolo personale, ma decidono in modo collegiale. I Gruppi lavorano inoltre a stretto contatto con altre agenzie europee, come quelle per i medicinali (EMA), per le sostanze chimiche (ECHA), per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e infine l’agenzia dell'ambiente (AEA).



Il lavoro richiesto è lo studio di documentazione scientifica fornita da EFSA, redazione di pareri, dichiarazioni o indirizzi. Questi documenti sono pubblicati nella rivista scientifica EFSA Journal, pubblicata da Wiley e indicizzata in banche dati bibliografiche.



Gli incontri avvengono presso la sede di Parma, ma a causa della pandemia Covid-19 hanno luogo per il momento in remoto.