Sigillo della città di Udine all'ospedale Santa Maria della Misericordia

Il Comune di Udine consegnerà entro la fine del mese il sigillo della città all’ospedale Santa Maria della Misericordia in segno di riconoscenza per l’opera svolta durante l’emergenza Covid-19. La struttura sanitaria è un esempio a livello nazionale per il numero di pazienti guariti e per l’organizzazione delle cure e dell’assistenza, grazie alla collaborazione del personale a tutti i livelli.

“Il Coronavirus è stata una grande sfida, un momento drammatico per tutti”, ha commentato l’assessore alla Sanità del Comune, Giovanni Barillari. “Ma ci ha permesso di superare modelli organizzativi e consuetudini consolidate per affrontare una battaglia che definirei di portata epica. La qualità delle cure che è stata prestata a Udine è di assoluta eccellenza, come testimonia l’altissima percentuale di guarigioni. Da questa sfida abbiamo appreso a lavorare in modo interdisciplinare, superando anche le vecchie rivalità tra Ospedale e Università: tutti hanno collaborato nell'interesse dei pazienti, che sono arrivati anche da fuori regione”.