Siglato il protocollo tra Inps e Agmen

L’11 febbraio il Presidente dell’Agmen Fvg Massimiliano du Ban e il Direttore regionale dell’Inos Paolo Sardi hanno firmato un protocollo sperimentale che mira ad agevolare e tutelare i cittadini, con particolare attenzione ai bambini ospedalizzati e malati di tumore i cui genitori necessitano di un servizio di informazione/consulenza personalizzata per poter accedere alle prestazioni previdenziali e/o assistenziali che l’Inps può offrire.

Il Protocollo prevede un percorso di lavoro coordinato tra Inps e Agmen attraverso il quale i genitori dei minori, per il tramite dei rappresentanti Agmen muniti di apposita delega, potranno ottenere informazioni sui loro diritti in materia di prestazioni per Invalidità civile e di permessi e congedi per l’assistenza ai figli malati.

In tal modo si intende superare l’ostacolo dei rapporti istituzionali tra Inps e Cittadino supportando le famiglie in un loro momento di fragilità per recuperare un rapporto di fiducia essenziale per l’aiuto e il sostegno all’invalido.