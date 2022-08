Silvio Brusaferro alla presentazione della nuova autoemoteca Afds

Il momento è finalmente giunto: dopo appena 18 mesi trascorsi tra la sua ideazione e la sua realizzazione, sabato 6 agosto la nuova autoemoteca dell’Afds sarà presentata ufficialmente a volontari, istituzioni e a tutta la popolazione.

L’appuntamento è fissato in piazza Libertà a Udine quando alle 10.30 giungerà il nuovo mezzo realizzato grazie al sostegno del gruppo industriale friulano Danieli. Dopo l’intervento del presidente dell’Afds Roberto Flora, del presidente di Danieli Gianpietro Benedetti e il saluto dei rappresentanti di Comune e Regione, interverrà anche il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. L’autoemoteca sarà poi benedetta dal vicario generale dell’Arcidiocesi di Udine monsignor Guido Genero. Quindi il mezzo sarà visitabile dal pubblico.

L’idea di dotarsi di una seconda e moderna autoemoteca, da affiancare al mezzo già in uso da una ventina di anni, nasce nel pieno della pandemia, nell’autunno 2020, quando le restrizioni a causa della diffusione del Covid-19 stavano penalizzando la raccolta di sangue presso i normali centri trasfusionali. Il progetto, però, guardava fin dall’inizio al futuro e ben oltre l’emergenza sanitaria, in quando una maggiore presenza della raccolta di sangue sul territorio, nei luoghi di lavoro e di studio e nelle zone più periferiche della provincia, è la sola arma che può garantire quell’autosufficienza che ha sempre distinto il Friuli nello scenario nazionale.

Il progetto ha potuto, poi, concretizzarsi grazie alla disponibilità del gruppo Danieli di Buttrio e, in particolare, del suo presidente Gianpietro Benedetti che ha sposato subito e in maniera entusiasta l’iniziativa. Grazie anche all’apporto dei tecnici dell’industria, è stato subito approntato il progetto e affidata la realizzazione a una ditta specializzata di Somma Lombardo in provincia di Varese. La veste grafica è stata sviluppata, poi, da Polystudio di Tricesimo guidato da Francesco Messina. La nuova autoemoteca, il cui costo è di circa 400mila euro, ha adottato le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia ed è ora pronta a percorrere in lungo e in largo le strade della provincia di Udine.